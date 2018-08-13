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فيديو .. سيدة ستينية بالعريش تعود للعبة كرة الطائرة بمساعدة أبنائها

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:24 م
فيديو .. سيدة ستينية بالعريش تعود للعبة كرة الطائرة بمساعدة أبنائها السيدة هانم أثناء لعبها كرة الطائرة على الشاطئ
شمال سيناء - محمد حسين
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عادت السيدة الستينية هانم سليم حسن، لممارسة نشاط كرة الطائرة على شاطئ مدينة العريش بمساعدة أبنائها، وأصبحت تشارك لاعبين بعضهم محترفين يتخذون الشاطئ مكانا للتدريب، وآخرين هواه يشغلون وقت فراغهم .

قالت "هانم"، إنها فى شبابها كانت تُمارس لعبة كرة الطائرة باحتراف ضمن بنات جيلها فى مدينة العريش.

وأضافت أنها كانت تشارك من هم نجوم فى اللعبة أثناء تدريبهم أوحتى فى وقت فراغهم على شاطئ منطقة أبوصقل القريب منهم .

وأوضحت أنها من أسرة رياضية بالعريش، فزوجها هو الكابتن محمد عيد المالح أحد قدامى اللاعبين المعروفين فى كرة القدم، وأبنائها لاعبين وإداريين كرة قدم مسجلين فى أندية كبرى بالعريش، وبورسعيد، وهم "ايهاب، أشرف، اسلام، خالد، عيد".

وقال إيهاب المالح ابنها الأكبر، إن والدته وراء تميزهم علميا ورياضيا، وأنها وهى فى الستين تملك روحا رياضية جعلتها لا تنسى أنها يوما ما كانت رياضية، وتشارك من هم فى دور أبنائها اللعبة بكل مهارة وحيوية، وأنهم جميعا يشجعونها على العودة ويشاركونها اللعبة فى أفضل مكان لهم وهو منطقة الشاطئ.

يذكر أن شاطئ العريش بشمال سيناء، أحد أهم شواطئ شمال سيناء، وشهد طوال فترة الصيف نشاطا رياضيا ملحوظا، ما بين فعاليات رسمية وشبابية خلالها تم تنظيم ألعاب رياضية وترفيهية منوعة .

 

 

 


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