video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فرنسا تدين استهداف قوات الأمن الأردنية فى مدينتى "الفحيص" و"السلط"

الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:20 م
فرنسا تدين استهداف قوات الأمن الأردنية فى مدينتى "الفحيص" و"السلط" قوات الأمن الأردنية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعربت فرنسا، اليوم الاثنين، عن إدانتها للهجمات الأخيرة التى استهدفت قوات الأمن الأردنية فى مدينتى "الفحيص" و"السلط" مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وعبرت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وتضامنها مع السلطات الأردنية وأسر الضحايا، مؤكدة وقوفها بحزم إلى جانب الأردن لمكافحة الإرهاب.


وكانت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات أعلنت الأحد أن "الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة لموقع خلية إرهابية فى مدينة السلط بعد الاشتباه بتورطها فى حادثة الفحيص الإرهابية".

وقتل ثلاثة "إرهابيين" واعتقل خمسة آخرين خلال مداهمة القوات الأمنية للمبنى الذى تحصنت فيه الخلية، فيما سقط ثلاثة من رجال الأمن قتلى خلال العملية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملك الأردن يعزى ذوى شهداء عملية السلط الإرهابية فى معان والرزقاء

بدء تصوير "جِن" أول مسلسل لـ نيتفليكس باللغة العربية فى الأردن

وزير داخلية الأردن يعلن توصل السلطات إلى إرهابيى السلط خلال 12 ساعة

الأردن يؤكد انتهاء العمليّة الأمنيّة فى السلط واستمرار تمشيط المنطقة

ملك الأردن يطمئن على صحة مصابى أحداث الفحيص والسلط

مجلس التعاون الخليجى يدين التفجير الإرهابى فى منطقة الفحيص بالأردن

الأردن

أخبار عربية

السلط

أخبار العالم اليوم

الفحيص




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة