فرنسا تدين استهداف قوات الأمن الأردنية فى مدينتى "الفحيص" و"السلط"

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أعربت فرنسا، اليوم الاثنين، عن إدانتها للهجمات الأخيرة التى استهدفت قوات الأمن الأردنية فى مدينتى "الفحيص" و"السلط" مما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وعبرت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وتضامنها مع السلطات الأردنية وأسر الضحايا، مؤكدة وقوفها بحزم إلى جانب الأردن لمكافحة الإرهاب.



وكانت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات أعلنت الأحد أن "الأجهزة الأمنية المختصة نفذت مداهمة لموقع خلية إرهابية فى مدينة السلط بعد الاشتباه بتورطها فى حادثة الفحيص الإرهابية".

وقتل ثلاثة "إرهابيين" واعتقل خمسة آخرين خلال مداهمة القوات الأمنية للمبنى الذى تحصنت فيه الخلية، فيما سقط ثلاثة من رجال الأمن قتلى خلال العملية.