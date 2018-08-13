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فرنسا تحظر استخدام الهواتف الذكية فى المدارس بموجب القانون

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:40 م
فرنسا تحظر استخدام الهواتف الذكية فى المدارس بموجب القانون هواتف ذكية - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن فرنسا حظرت على الطلاب فى المدارس جلب الهواتف الذكية إلى المدرسة وذلك لمنع إدمان الإنترنت.
 
 
 
وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الإثنين، أنه تم سن قانون فرنسى، الشهر الماضى، لمنع استخدام الهواتف الذكية من قبل طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة، فى محاولة لتقليص الانحرافات داخل الفصل وتشجيع اللعب أو القراءة أثناء الاستراحة.
 
 
 
وبداية من العام الدراسى الذى يبدأ سبتمبر المقبل، سوف يحظر الطلاب، بين سن الـ3 و15 عاما من استخدام الهواتف المحمولة فى المدرسة. وتقول أم فرنسية "الأطفال ليس لديهم النضج لاستخدام الهواتف الذكية.. فحتى بعض البالغين ليسوا كذلك".
 

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