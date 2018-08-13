فرع جامعة الإسكندرية بمطروح يستعرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

استعرض مجلس فرع جامعة الإسكندرية بمطروح برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح بعد ظهر اليوم الإثنين، آخر استعددات الفرع للعام الدراسى 2018/2019 من أعمال الصيانة للمنشآت والمعامل والقاعات الدراسية، مشددًا على أهمية الانتهاء من كافة عمليات الصيانة فى أسرع وقت تنفيذا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الوطنى للشباب والخاصة بتنظيم مسابقة لأفضل جامعة حكومية فى رفع كفاءة منشآتها ذاتياً.

وأكد الدكتور إسماعيل على عمداء الكليات أهمية استقبال وتوجيه الطلاب الجدد قبل بدء الدراسة وتنظيم ندوات بالكليات للتعريف بكل كلية وأقسامها وتخصصاتها، وتحديث الدليل للطلاب الجدد بالفرع، ووافق المجلس على توجيه دعوة لـ2 من أعضاء مجلس النواب عن محافظة مطروح لحضور اجتماعات مجلس الفرع اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وأكد المجلس على دفع الرسوم إلكترونياً عن طريق بطاقة التحصيل الإلكترونى لجميع الطلاب.



واستعرض المجلس مذكرة المنسق الأكاديمى للفرع بشأن الموافقة على آلية الامتحان الشامل لطلاب الدكتوراة والقواعد المنظمة لها بكليات الفرع، والموافقة على صيغة موحدة لشهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراة توطئة لتوحيد صيغة شهادات البكالريوس والليسانس الصادرة من كليات الفرع المختلفة، كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الطب البيطرى والخاص بتدريب 49 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الرابعة بمديرية الطب البيطرى بمطروح على صحة وسلامة اللحوم بالمجازر، و56 طالب وطالبة من الفرقة الثالثة بمعهد بحوث صحة الحيوان على طرق التشخيص المعملى المختلفة.



وناقش المجلس شروط القبول المقترحة بالشعب المختلفة بكلية التربية للعام الجامعى 2018/2019، كما ناقش المجلس التقرير المقدم عن اختبارات القدرات الرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية بنين، ووافق المجلس على نقل مدرس من جامعة المنيا إلى كلية التربية بفرع مطروح، ونقل أستاذ من جامعة جنوب الوادى إلى كلية رياض الأطفال بفرع الجامعة بمطروح.