فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول الرئيس اليمنى

أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، حالة الطوارئ استعدادا لوصول الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، والذى يبدأ زيارة للقاهرة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من الموضوعات .
وفتحت استراحة رئاسة الجمهورية أبوابها، ومنعت سلطات الأمن دخول السيارات إلي ساحات انتظار صالات كبار الزوار، وقامت فرق الشرطة بتفقد المنطقة بسيارات الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة، وانتشرت الخدمات الأمنية أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وكذلك علي الطرقات المؤدية للمطار .
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويبحث الرئيسان الأوضاع باليمن، وآخر المستجدات بهذا الملف، وكذلك الهجمات التى يقوم بها الحوثيون على أراضى السعودية، ومواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة .
يذكر أن هذه الزيارة تعد الثالثة التى يقوم بها الرئيس اليمنى لمصر منذ توليه حكم اليمن، كانت الزيارة الأولى فى مارس 2015 لشرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات القمة العربية، وجاءت الثانية فى أغسطس من نفس العام للمشاركة فى احتفالات افتتاح قناة السويس، تأتى الزيارة الحالية تأكيدا قوة ومتانة العلاقات المصرية اليمينة، فهى علاقات أخوية واستراتيجية وتاريخية ومتجذرة منذ القدم.
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