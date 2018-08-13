فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لوصول الرئيس اليمنى

أعلنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، حالة الطوارئ استعدادا لوصول الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية، والذى يبدأ زيارة للقاهرة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عدد من الموضوعات .

وفتحت استراحة رئاسة الجمهورية أبوابها، ومنعت سلطات الأمن دخول السيارات إلي ساحات انتظار صالات كبار الزوار، وقامت فرق الشرطة بتفقد المنطقة بسيارات الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة، وانتشرت الخدمات الأمنية أمام استراحة رئاسة الجمهورية، وكذلك علي الطرقات المؤدية للمطار .