عودة 368 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أ. ش. أ

أعلن اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، عن عودة 368 مصريا، وعبور 238 شاحنة فارغة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية الماضية.

وقال مدير الأمن فى بيان له اليوم الإثنين، إن المنفذ استقبل 368 مصريا، بينهم 292 وصولا شرعيا، و76 غير شرعى، كما تم إنهاء إجراءات سفر 1140 شخصا بينهم 331 مصريا و809 ليبيين، مشيرا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالوصول والسفر عبر المنفذ من وإلى ليبيا".

وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 150 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وكذلك إنهاء إجراءات وصول 88 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصرى.