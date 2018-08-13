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طقس اليوم حار على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:00 ص
طقس اليوم حار على الوجه البحرى..والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا ، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما توقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فمن المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ..أما حالة البحر الأحمر تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى
 

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 26 35 

الإسكندرية 27 32 

بلطيم 26 32       

مطروح 26 31      

السلوم 22 30      

سيوة 26 39

بورسعيد 26 32     

دمياط 26 31       

العريش 25 33      

رفح 24 31 

الإسماعيلية 25 37 

السويس 25 36     

رأس سدر 27 36   

نخل 21 36

نويبع 28 37

طابا 26 35 

كاترين 20 33      

الطور 27 39

شرم الشيخ 31 39 

الغردقة 30 38      

مرسى علم 28 36  

الفيوم 25 37       

بنى سويف 25 37  

المنيا 26 38

أسيوط 25 38      

سوهاج 26 39      

قنا 27 40  

الأقصر 28 41     

أسوان 29 42       

أبوسمبل 29 42    

الوادى الجديد 31 42      

شلاتين 28 37      

ابو رماد 29 37     

راس حدربة 30 36 

حلايب 30 35     

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي

الصغرى العظمى
 

مكة المكرمة 30 43

المدينة 28 44      

الرياض 27 42      

المنامة 34 39      

أبوظبى 32 40      

الدوحة 33 42      

الكويت 32 46     

دمشق 17 35       

بيروت 26 32       

عمان 17 31

القدس 19 29      

غزة 24 31 

بغداد 28 42

مسقط 31 36      

صنعاء 14 26      

الخرطوم 27 37    

طرابلس 27 32     

تونس 23 35

الجزائر 22 31

الرباط 18 28       

نواكشوط 22 27   

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

 

أنقرة 13 31

اسطنبول 22 28    

اسلام اباد 25 33  

نيودلهى 27 31     

جاكرتا 24 34      

بكين 24 30

كوالامبور 25 34   

طوكيو 26 32       

أثينا 21 32 

روما 20 32 

باريس 14 23       

مدريد 19 35

برلين 17 31

لندن 15 22

مونتريال 22 30     

موسكو 13 22     

نيويورك 22 27      

واشنطن 21 29     


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