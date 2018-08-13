طرح لحوم بلدية بسعر 100 جينه للكيلو فى معرض العيد بالزقازيق

الشرقية – إيمان مهنى

قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تخفيض سعر كيلو اللحوم البلدى الطازجة من 110 إلى 100 جنيه، وذلك بمعرض مستلزمات عيد الأضحى المبارك، ودخول المدارس بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك خلال جولته داخل أجنحة المعرض للاطمئنان على صلاحية المنتجات المعروضة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والأسماك، واللحوم ومنتجات الألبان، ومستلزمات دخول المدارس، والت أكد من مراعاة كافة الاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة، وإتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق، لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وأكدت مديرية التموين بالشرقية، الدفع يوميا بكميات من اللحوم لطرحها عبر المعرض لتوفير احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة من استعدادات عيد الأضحى المبارك.