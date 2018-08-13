video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طرح لحوم بلدية بسعر 100 جينه للكيلو فى معرض العيد بالزقازيق

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:40 ص
طرح لحوم بلدية بسعر 100 جينه للكيلو فى معرض العيد بالزقازيق لحوم بلدية - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق
قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، تخفيض سعر كيلو اللحوم البلدى الطازجة من 110 إلى 100 جنيه، وذلك بمعرض مستلزمات عيد الأضحى المبارك، ودخول المدارس بمدينة الزقازيق.
 
جاء ذلك خلال جولته داخل أجنحة المعرض للاطمئنان على صلاحية المنتجات المعروضة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والأسماك، واللحوم ومنتجات الألبان، ومستلزمات دخول المدارس، والت أكد من مراعاة كافة الاشتراطات الصحية، حفاظاً على الصحة العامة، وإتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق، لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.
 
وأكدت مديرية التموين بالشرقية، الدفع يوميا بكميات من اللحوم لطرحها عبر المعرض لتوفير احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة من استعدادات عيد الأضحى المبارك.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يوجه مدير الأمن بإزالة التعديات وتحقيق السيولة المرورية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

تموين الشرقية

معرض العيد

لحوم بلدى

محافظ الشرقية




لا تفوتك
حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

حبس الراهب فلتاؤس 4 أيام على ذمة التحقيقات بقضية مقتل الأنبا إبيفانيوس

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو وصور.. المؤبد لبديع والبلتاجى والعريان و15 سنة لباسم عودة بـ"أحداث البحر الأعظم"

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

على غرار حادث مسطرد.. يقظة الشرطة تحبط مخططات إرهابية جديدة فى ذكرى فض اعتصام رابعة.. مقتل 12 إرهابيا بالعريش وضبط أسلحة وعبوات ناسفة.. خبير أمنى: الضربات الاستباقية تزلزل الجماعات التكفيرية.. فيديو وصور

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

محمد صلاح يسجل فى فوز ليفربول على وست هام 4 - 0 .. فيديو

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

ننشر صورة طلب سما المصرى للعمل فى منصب مدير المنتخب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة