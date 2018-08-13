ضبط 698 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى قضايا الجنائية.

ووفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية، أسفرت الحملة عن ضبط 698 محكوما عليه، وتنفيذ 5116 حكما، و3815 حكما غرامة، وضبط 11 قضية جنايات، وتحصيل مبالغ مالية قدرها 46200 جنيه، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.