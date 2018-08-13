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ضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالمنوفية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:41 ص
ضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالمنوفية اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من الاحكام القضائية ، تحت إشراف  اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،واللواء السيد  سلطان مدير إدارة البحث الجنائي ضمت ضباط الإدارة وبرئاسة اللواء أسامة سعودى مدير قطاع الأمن بالسادات.

أسفرت عن فحص 10مزارع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، فحص 35 شخص جنائي تبين وجود4عاطلين هاربين من أحكام قضائية  ،كما تم فحص 71شقة مفروشة و199شخص من قاطنيها،  دائرة قسم شبين الكوم " فحص جنائي " تبين أنهم غير مطلوبين ،كما تم تحرير 6قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم . 

 

 
 
 
 

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