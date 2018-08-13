ضبط 280 كيلو جرام من اللحوم المستوردة الفاسدة فى حملة تموينية بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

شن رجال مباحث التموين بدمياط، حملة تموينية مكبرة بقيادة المقدم عماد معوض رئيس قسم مباحث التموين بدمياط، وذلك تنفيذا لتوجهات اللواء طارق جمال مجاهد مدير أمن دمياط، بتكثيف الحملات التموينية ومكافحة قضايا الغش التجارى بكافة صورها، والعمل على ضبط مرتكبيها، لما يترتب عن تلك الجرائم من أضرار صحية تضر بالمواطنين وأضرار مالية تضر بالأقتصاد القومى.

وأسفرت الحملات عن ضبط "مصطفى .أ" 31 عاما المسئول عن مطعم لحوم بشارع ثروت، قسم ثانى دمياط، ومقيم بناحية السنانية مركز دمياط، وذلك لحيازته (30) كجم لحوم مفرومة، وكذلك (25) كجم كبدة مستوردة و(20) كجم سجق و(10) كجم مخ حيوانى، وجميعها بها تغير فى الخواص الطبيعية، مما يدل على فسادها، كما ورد بتقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة .

وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 7058 جنح قسم ثانى شرطة دمياط، لسنة2018.

كما تم ضبط "حسين ا. ا" 29 عامل، المسئول عن محل مجمدات بناحية القنطرة، قسم ثانى دمياط، ومقيم بذات العنوان، وذلك لحيازته (40) كجم كبد وقوانص دجاج، و(35) كجم أوراك دجاج وجميعها بها تغير فى الخواص الطبيعية، مما يدل على فسادها، كما ورد بتقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة .

وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6911 جنح قسم ثانى شرطة دمياط لسنة 2018.

وتم ضبط "د. ن" 36 عاما، المسئول عن محل لبيع اللحوم بشارع عبدالعظيم وزير، قسم أول دمياط - ومقيم بذات العنوان، وذلك لحيازته (40) كجم لحوم مستوردة (منتهية الصلاحية) و(35) كجم كبدة مستوردة معبأة داخل أطباق فوم غير مدون عليها البيانات والعلامات التجارية التى تدل على مصدرها .

وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 5674 جنح قسم أول شرطة دمياط لسنة 2018 وبعرضها على الطبيب البيطرى المصاحب للحملة أفاد بوجود تغير بالخواص الطبيعية لها من حيث اللون والرائحة والملمس مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الأدمى .

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "أيمن ك. ا" 24 عاما صاحب مخبز حر بدون ترخيص، بناحية عزبة اللحم قسم ثانى دمياط، ومقيم بناحية الفيوم، محافظة الفيوم، وذلك لقيامه بتجميع (20) جوال دقيق بلدى مدعم 82% بإجمالى (1000) كجم، وذلك بقصد تصنيعها خبز وبيعه بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار والاستيلاء على المال العام .

وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 6938 جنح قسم ثانى شرطة دمياط لسنة2018

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وخاصة نظراً لإقتراب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.