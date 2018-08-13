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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:47 م
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ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 700 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:09 م
ضبط مستريح جديد بسوهاج استولى على 700 ألف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها متهم -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة للوجهة القبلى بسوهاج برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد من ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية وذلك عقب قيامه بالاستيلاء على مبلع 700 ألف جنيه من 3 أشخاص بزعم توظيفها فى مجال تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ.

وتلقى اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد يفيد بتقدم صاحب شركة استيراد وتصدير واخرين ببلاغات ضد جواهرجى يتهمونه بالنصب والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة قام العميد  صلاحأبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد والمقدم راشد سالم مفتش الإدارة بفحص الواقعة، حيث تبين تقدم "محمود ا ع م" 27 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير، ويقيم بناحية الشوش دائرة مركز سوهاج "2" آخرين ببلاغات تضرروا فيها بتضرر "شريف ع ر س" 39 سنة صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة القسم ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها " 700.000 " سبعمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فى مجال تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ.

وتم ضبط المتهم المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيد المحضر برقم 2763 إدارى القسم لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة.


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