ضبط عاطل بحوزته كمية من الهيروين والترامادول بعد مطاردة أمنية بالخانكة

ألقت مباحث القليوبية، اليوم الاثنين، القبض على عاطل بعد مطاردته فى شوارع مدينة الخانكة، وبحوزته ربع كيلو هيروين، وكمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة البحث الجنائى تفيد قيام "ص ج" 38 سنة، عاطل بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يمارس نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار فى الهيروين والترامادول، وأثناء سيره مستقلا سيارة رقم ى ع ن 641 ملاكى قامت قوة أمنية باستيقافه بالقرب من مدرسة الشهيد محمد صبرى الإعدادية بالقلج، وبالتفتيش تم ضبط كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن ربع كيلو وكمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى 560 جنيها بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.