ضبط شخصين قفزا من أعلى سور لجنة امتحانات ثانوية عامة دور 2 بالفيوم

نفذ الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام.

تبين من متابعة غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بالمديرية، بقفز شخصين مدنيين من مدينة إبشواى قفزا من على سور مدرسة عبور إبشواى الابتدائية وبها لجنة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية، أنه تابع عدد من اللجان ومنها لجنة مجمع سنورس للتعليم الأساسي، وأكد مدير المديرية على ضرورة انضباط اللجان وتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشدداً على ضرورة إتباع رؤساء اللجان للتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما أكد عبدالمنعم على ضرورة غلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أى زائر إلى اللجان، وضرورة اعتماد جميع أوراق الأسئلة باللجان قبل توزيعها على الطلاب، وكذلك التنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا، وكذلك ضرورة استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من البوابة.

وصرح مدير المديرية أن 4266 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة على مستوى محافظة الفيوم، موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة، حيث بلغ أعداد المتقدمين فى إدارة غرب الفيوم 664 طالبا وطالبة وإدارة شرق 734 طالبا وطالبة وإدارة إطسا 690 طالبا وطالبة وإدارة سنورس 697 طالبا وطالبة وإدارة إبشواى 437 طالبا وطالبة وإدارة يوسف الصديق 590 طالبا وطالبة، وإدارة طامية 454 طالبا وطالبة، وتم تجهيز 14 استراحة على أعلى مستوى بجميع الإدارات التعليمية منهم عدد 7 استراحات رجال وعدد 7 استراحات سيدات.

وأكد مدير المديرية إنه تمت مراجعة أماكن الاستراحة للملاحظين والمراقبين وإنهاء أعمال الصيانة البسيطة للأثاثات داخل المدارس التى تجرى بها الامتحانات ومراجعة دورات المياه والتشديد على توافر الرعاية الصحية.