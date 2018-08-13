video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سائق متهم بالاتجار فى الأسلحة بحوزته 4 بنادق آلية بمركز نجع حمادى بقنا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:02 م
ضبط سائق متهم بالاتجار فى الأسلحة بحوزته 4 بنادق آلية بمركز نجع حمادى بقنا حبس - ارشيفية
قنا - هند المغربى - وائل محمد
إضافة تعليق
بدأت النيابة العامة بمركز نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو الفتوح البدرى مدير النيابة، التحقيقات فى ضبط سائق متهم بالإتجار فى الأسلحة، بعد ضبطه بحوزته 4 بنادق آلية، بداخل سيارة كان يقودها بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادى.
 
وتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، بلاغا يفيد تمكن قوة أمنية من ضبط "محمود.م. م" 38 سنة، سائق ومقيم بمركز دار السلام بسوهاج، أثناء قيادة إحدى السيارات بقرية أبو حزام بنجع حمادى، وبداخلها عثر على 4 بنادق آلية، وأفادت التحريات الأولية قيام المتهم بالإتجار فى الأسلحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتى أمرت بالتحفظ على المتهم والمضبوطات، لحين ورود التحريات الخاصة بالواقعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن قنا يشن حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات بقرية الجمالية بمركز قوص

اخبار مصر

حملات امنية

ضبط مزارع

مركز ابوتشت

مديرية امن قنا

اسلحة نارية




لا تفوتك
مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

مصرع 4 أشخاص فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بقنا

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

عندما يتحدث العلماء فليخرس السفهاء.. سعد الهلالى يفند الفتاوى الشاذة.. أستاذ الفقه: نحن أمة عوز دينى فقهى.. وزواج "المحلل" دون الدخول كاف لعودة الزوجة لزوجها.. ويؤكد: رأى الأزهر فى الطلاق الشفوى فقهى وليس شرعى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

"طريق جديد و4 كبارى علوية" مشروعات "النقل" المدرجة بالافتتاحات القادمة.. أبرزها الدائرى الإقليمى ومحور طما بسوهاج وكوبرى التعمير بالإسكندرية.. تكلفتها تصل لـ 7.5 مليار جنيه ويفتتحها الرئيس بعد عيد الأضحى

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

الأهلي يتطلع لاصطياد النجمة فى البطولة العربية ببرج العرب.. الليلة

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

7 قواعد للعناية بالبشرة للرجل.. "ضرورة مش رفاهية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة