ضبط سائق متهم بالاتجار فى الأسلحة بحوزته 4 بنادق آلية بمركز نجع حمادى بقنا

قنا - هند المغربى - وائل محمد

بدأت النيابة العامة بمركز نجع حمادى، برئاسة المستشار أبو الفتوح البدرى مدير النيابة، التحقيقات فى ضبط سائق متهم بالإتجار فى الأسلحة، بعد ضبطه بحوزته 4 بنادق آلية، بداخل سيارة كان يقودها بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادى.

وتلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، بلاغا يفيد تمكن قوة أمنية من ضبط "محمود.م. م" 38 سنة، سائق ومقيم بمركز دار السلام بسوهاج، أثناء قيادة إحدى السيارات بقرية أبو حزام بنجع حمادى، وبداخلها عثر على 4 بنادق آلية، وأفادت التحريات الأولية قيام المتهم بالإتجار فى الأسلحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتى أمرت بالتحفظ على المتهم والمضبوطات، لحين ورود التحريات الخاصة بالواقعة.