صور .. 947 زائرا شاهدوا مقتنيات متحف سوهاج بالمجان فى أول يوم

سوهاج - محمود مقبول

استقبل متحف سوهاج القومى، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أمس، 947 زائرا فى الفترة الصباحية، والتى بدأت فى تمام الساعة التاسعة وأنتهت فى تمام الواحدة ظهرا، جاء ذلك بعد قرار وزارة الآثار فتح أبواب المتحف حتى نهاية الشهر الجارى على فتريتن صباحية ومسائية.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن رواد المتحف أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف وافتتاحه، حيث كان يمثل حلما تعاقبت عليه الأجيال، وحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد 30 عاما من الانتظار، لافتاً إلى أن أمناء المتحف يشرحون للزائرين من أبناء سوهاج، ما تمثله القطع الأثرية، من قيمة حضارية وتاريخية على مر العصور، فيما أشاد رواد المتحف بالقطع الأثرية الموجودة، مؤكدين أن هذه هى البداية الصحيحة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية.

جدير بالذكر أن المتحف يضم مجموعة من قاعات العرض، حيث تعرض القاعة الأولى مختلف المعلومات عن الملوك والشخصيات الهامة، وتضم مجموعة من هذه البطاقات المصنوعة من العاج، وتؤرخ بأسماء الملوك، وأيضاً الأختام الطينية التى كانت توضع عليها اسم المنتج وتاريخ صناعته، أما القاعة الثانية فتسلط الضوء على الأسرة المصرية والصعيدية بالأخص، فتوضح دور المرأة المصرية فى الأسرة وأهميتها وكيف أنها كانت تهتم بأسرتها وأطفالها ونفسها، جمالاً وتزيناً، وقاعة العرض الثالثة تبرز مدى اهتمام المصرى القديم بالصحة، فهى تعرض أدوات المطبخ المصرى القديم، وكيف كان يمكنه تخزين أو تجفيف الطعام ليظل عامراً بمختلف أنواعه.































































































