صور..يا مراكبى شد القلوع. .المراكب النيلية تستعد لاستقبال المصريين بـ"الاضحى"

القليوبية إبراهيم سالم

"العيد فرحة".. "عيد الاضحى المبارك" يوم ينتظره المصريون بكل ما يحمله من معانى الفرحة والبهجة والسرور للمواطنين وتبادل الزيارات والتهانى، إلى جانب الخروج إلى المتنزهات والحدائق لقضاء أسعد الأوقات برفقة الأهل والأحباب، بعد ذبح الاضاحي، وهو ما تستعد له محافظات الجمهورية بتزيين ونظافة المتنزهات لاستقبال زوارها فى العيد، إلى جانب التأكيد على تيسير المرور على المواطنين.

وتعد المراسى والمراكب النيلية أحد أهم المقاصد للمواطنين خلال احتفالات الأعياد إلى جانب الحدائق والتنزهات لقضاء أوقات الفرحة مع الأهل والأصدقاء، ويعد النقل النهرى أحد الوسائل الترفيهية المهمة للتنزه فى نهر النيل، ولهذا يقوم العاملين بالنقل النهرى على الاستعداد الكامل لاستقبال المصريين فى الأعياد، حيث يشهد التنزه النهرى إقبال كثيف خلال تلك الاحتفالات الأمر الذى قد يشكل خطورة على سلامتهم وسط الزحام والاحتفالات.

محافظ القليوبية يشدد بضرورة وضع علامات ارشادية في المناطق الخطرة لمنع الاستحمام

ومن ناحيته شدد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على رؤساء المدن بسرعة المرور على المراسي المنتشرة بالمحافظة بمناطق القناطر الخيرية وكورنيش النيل ببنها وترعة الإسماعيلية، والاطلاع على التراخيص الخاصة بالمراكب النيلية، وذلك بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بالمحافظة.

ووجه "عشماوى"، رؤساء المدن والمراكز بضرورة توفير كافة احتياطات الأمان بكافة المراسى التابعة للهيئة، والتأكد من توافر وسائل النجاة داخل الوحدات، مع وسائل الإطفاء، وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، والالتزام الكامل بالحمولات المقررة، وعدم السماح نهائيًا بأى زيادة فى أعداد الركاب.

وطالب محافظ القليوبية، بسرعة وضع لافتات إرشادية بالمناطق الخطرة التى لا يجوز بها الاستحمام حتى لا تتكرر مأساة الأعوام الماضية من غرق الكثير من المواطنين خلال تلك الإحتفالات، إلى جانب المتابعة الدورية لأعمال المراسى النيلية المنتشرة بالمدن والمراكز خلال احتفالات العيد، والتأكد من كافة التراخيص للمراكب والصيانة الدورية للمراكب والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، وغلق أى مرسى ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراسى ومنعها من العمل فى حالة عدم توافر الضوابط المقررة سواء بعوامل الأمان أو الحماية المدنية.

رئيس مدينة بنها: سيتم تطبيق القانون على كل من يتخطى الحمولات المقررة

ومن ناحيته قالت نجوى العشيري رئيس مدينة بنها، إنه تم تشكيل لجنة للمرور الدورى على المراكب والمراسي النيلية في نطاق المركز والمدينة للتأكيد من تراخيص كافة المراكب النيلية على كورنيش النيل، والتأكد على جاهزيتها واستعدادها الاستعداد الأمثل، مشيرة إلى أنه تم تحذير أصحاب تلك المراكب على عد تخطى الحمولات المقررة للمراكب منعا لأية كوارث قد تنتج عنها، حيث سيتم تطبيق القانون بحسم لكل من يتخطى الحمولات المقررة.

وأضافت رئيس مدينة بنها فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه يتم حاليا في وضع لافتات إرشادية بمنع الاستحمام في المناطق الخطرة والتي تكمن على مسافة 20 متر من كوبري كفر الجزار، وكوبري الطريق الزراعي، منعا لحدوث أية حوادث قد تنتج عنها إزهاق العديد من الأرواح، إلى جانب النسيق مع الحماية المدنية بالمحافظة لمتابعة طفايات الحريق بتلك المراكب والمراسى، والتأمين الكامل لها، من خلال ربط تلك المراسى بغرفة عمليات الحماية المدنية.

رئيس مدينة القناطر: تم تشكيل لجنة للتأكد من عوامل السلامة والأمان وسريان الرخص

ومن ناحيته قال رجب النقيدي رئيس مدينة القناطر الخيرية، إنه تم المرور على المراكب والمراسي للتأكد من عوامل السلامة والأمان والتى تتنوع من طفايات الحريق وأطواق النجاة، إلى جانب التأكد من سريان الرخص، والاطمئنان على الحالة الفنية، والالتزام بالأعداد المقررة لكل مركب، بل والعمل على التقليل تجنبا لأية حوادث.

وأكد "النقيدي"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع مهندسى الملاحة لوضع الخطة التنظيمية للملاحة بنهر النيل خلال الاحتفالات، إلى جانب التنسيق أيضا مع المسطحات المائية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لايتم عملها فقط خلال الاحتفالات بل يتم عملها بصفة دورية منعا لأية حوادث لكن يتم تكثيفها خلال تلك الاحتفالات.

المراكب النيلية المراكب النيلية

المراكب النيلية تستعد للعيد

استعدادات المراكب النيلية للعيد