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صور.. وزير القوى العاملة يصل العاشر لتوقيع بروتوكلات تعاون مع الشركات

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:30 ص
صور.. وزير القوى العاملة يصل العاشر لتوقيع بروتوكلات تعاون مع الشركات وزير القوى العاملة يصل العاشر لتوقيع بروتوكلات تعاون مع الشركات
كتبت منال العيسوى
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وصل منذ قليل، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى مقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، لتوقيع 40 برتوكول تعاون مع شركات العاشر من رمضان .
 
كان فى استقبال الوزير، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور سمير عارف ورجل الاعمال محمد فريد خميس، والامين العام لجمعية المستثمربن ايمن رضا، والدكتور محمد عبد العال ورئيس لجنه المشروعات، وهالة محمد صلاح مدير عام جمعية المستثمرين، وخالد المصرى وكيل اول وزارة القوى العاملة بمحافظة الشرقية، والنائب محمد الزاهد واحمد الخطيب نائب رئيس لجنة اصحاب المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، واعضاء جمعية المستثمرين وشركات العاشر.
 
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