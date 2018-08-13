صور.. محافظ الغربية يكرم الطلاب الأوائل فى الثانوية العامة بمركز كفر الزيات

الغربيه - محمد طارق

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الاحتفالية التى أقيمت بمركز شباب كفر الزيات، لتكريم أبناء المركز المتفوقين فى الثانوية العامة، وحفظة القران الكريم والمتميزين فى الأنشطة الرياضية والفنية.

وحضر الاحتفالية الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الزيات، والنائب صلاح الحصاوى نائب البرلمان عن المركز، والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية، وأهالى وأسر المكرمين.

بدأت الاحتفالية بمشاهدة محافظ الغربية، عرضاً رياضياً بملعب مركز الشباب لفرق الكاراتية والجمباز، والتقط محافظ الغربية الصور التذكارية مع اللاعبين، ثم ألقى الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، كلمة رحب فيها بمحافظ الغربية، وشكره على رعايتة وحضورة هذه الاحتفالية، ثم قدم له شكر وتقدير مواطنى مركز كفر الزيات على اعتماده 10 مليون جنية لإنشاء كورنيش على نيل مدينة كفر الزيات، ليكون متنزها ومتنفسا لأهالى المركز والمدينة.

ثم شاهد محافظ الغربية، عرضا موسيقيا وغنائيا لفرقة قصر الثقافة بكفر الزيات، ثم قام محافظ الغربية بتوزيع الهدايا العينيه وشهادات التقدير على المكرمين فى هذه الاحتفالية.

محافظ الغربية يكرم الطلاب الأوائل



محافظ الغربية يكرم أوائل كفر الزيات_1



محافظ الغربيه يشهد حفل تكريم الطلاب الأوائل بكفر الزيات



محافظ الغربيه يكرم الطلاب الأوائل



محافظ الغربيه يكرم الطلاب الأوائل بكفر الزيات