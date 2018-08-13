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الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:18 م
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صور .. محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات التعامل مع منظومة النظافة العامة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 04:51 م
صور .. محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات التعامل مع منظومة النظافة العامة محافظ الإسماعيلية والمستشار العسكرى يتفقدون معدات النظافة الجديدة
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد عماد ميلاد عزيز، المستشار العسكرى وعددا من ممثلى القوات المسلحة، فى مقدمتهم العميد رجائى سليمان ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفى حضور رؤساء المراكز والمدن الأحياء ومديرى العموم لمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة، وممثلى كافة الجهات المعنية بتفقد عرض إصطفاف الآليات والمعدات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، والذى تم تنفيذه بساحة الانتظار الكبرى بمجمع المواقف بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، وبمشاركة جميع الوحدات المحلية بالمحافظة، والذى ضم أكثر من 65 معدة من المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات جمع القمامة والمخلفات وسيارات مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك استكمالا لتفعيل الخطة الإستراتيجية لمحافظة الإسماعيلية، للتعامل مع ملف منظومة النظافة العامة، والتخلص من القمامة والمخلفات والحفاظ على البيئة، وللوقوف على مستوى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع منظومة النظافة، والتخلص من القمامة والمخلفات والاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع المنظومة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم للمنظومة.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد عقد اجتماعًا مع ممثلى القوات المسلحة، تم خلاله استعراض ومناقشة الخطوط العريضة للمنظومة والآليات التنفيذية لمتابعة حصر جميع الامكانيات والمعدات المتاحة بالوحدات المحلية، ثم توجه المحافظ ومرافقوه من القيادات لتفقد عرض إصطفاف المعدات .

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (3)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (4)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (5)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (6)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (7)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (8)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (9)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (10)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (11)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (12)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة 

 

محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة (13)
محافظ الإسماعيلية يتفقد معدات النظافة الجديدة

 

 

 


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