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صور.. متحف سوهاج يشهد إقبالاً كبيرًا خلال الفترة المسائية المجانية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 09:10 م
صور.. متحف سوهاج يشهد إقبالاً كبيرًا خلال الفترة المسائية المجانية متحف سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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شهدت الفترة المسائية المجانية بمتحف سوهاج القومى إقبالا كثيفا من قبل أهالى محافظة سوهاج الذين تجمعوا أمام باب المتحف للدخول، حيث ضمت الجموع مختلف الأعمار السنية "أطفال وشباب وفتيات وأمهات ومتعلمين وغير متعلمين"، للمشاهدة على الطبيعة تاريخ أجدادهم الفراعنة داخل أكبر متحف بالصعيد والذى قام بافتتاحه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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 من جانبه، قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن رواد المتحف أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف وافتتاحه، حيث كان يمثل حلما تعاقبت عليه الأجيال، وحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد 30 عاما من الانتظار، لافتاً إلى أن أمناء المتحف يشرحون للزائرين من أبناء سوهاج، ما تمثله القطع الأثرية، من قيمة حضارية وتاريخية على مر العصور، فيما أشاد رواد المتحف بالقطع الأثرية الموجودة، مؤكدين أن هذه هى البداية الصحيحة لوضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية.

متحف سوهاج (6)
 

 

يذكر أن المتحف استقبل فى الفترة الصباحية ، 947 زائرا، وجاء ذلك بعد قرار وزارة الآثار فتح أبواب المتحف حتى نهاية الشهر الجارى على فتريتن صباحية ومسائية والمتحف يضم مجموعة من قاعات العرض، حيث تعرض القاعة الأولى مختلف المعلومات عن الملوك والشخصيات الهامة، وتضم مجموعة من هذه البطاقات المصنوعة من العاج، وتؤرخ بأسماء الملوك، وأيضاً الأختام الطينية التى كانت توضع عليها اسم المنتج وتاريخ صناعته، أما القاعة الثانية فتسلط الضوء على الأسرة المصرية والصعيدية بالأخص، فتوضح دور المرأة المصرية فى الأسرة وأهميتها وكيف أنها كانت تهتم بأسرتها وأطفالها ونفسها، جمالاً وتزيناً، وقاعة العرض الثالثة تبرز مدى اهتمام المصرى القديم بالصحة، فهى تعرض أدوات المطبخ المصرى القديم، وكيف كان يمكنه تخزين أو تجفيف الطعام ليظل عامراً بمختلف أنواعه.

 

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