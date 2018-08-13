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صور.. مأساة مريض بسوهاج يطالب بعلاجه من فيروس سى وترميم مسكنه

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:56 م
صور.. مأساة مريض بسوهاج يطالب بعلاجه من فيروس سى وترميم مسكنه منزل محمود بسوهاج وأسرته
سوهاج – عمرو خلف
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فى غرفة صغيرة داخل منزل قديم بشارع الباجى بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، يعيش محمود أحمد حامد 55 عاماً، مع أسرته المكونة من 3 أفراد، مأساة حقيقية بعد إجرائه عملية جراحية واستئصال جزء كبير من المعدة، جعلت نسبة العجز لديه 65%، ولم تقتصر مأساته على ذلك فقط، بل يعانى من مرض فيروس سى، ويحتاج إلى العلاج، بالإضافة إلى مسكنه الذى يحتاج إلى ترميم، فهو يسكن فى منزل قديم مع شقيقه الأصغر.

ويعمل "محمود" 55 عاما، حاليا سائق بالأجرة على توك توك، للإنفاق على أسرته، بعد أن تم سرقة التوك توك الخاص به من أمام منزلة، والذى كان اشتراه بالتقسيط من أحد البنوك، مما دفعه إلى العمل بالإجرة لسد نفقات الحياة، وأقساط التوك التوك للبنك، ويحصل على معاش 600 جنيه ويسدد للبنك 700 جنيه شهريا.

وانتقل "اليوم السابع" إلى منزل "محمود أحمد" بمركز المنشأة، ويقول إنه خرج من وظيفته بمعاش مبكر نتيجة لاستئصاله جزء كبير من المعدة وتركيب أجهزة صناعية أخرى، بالإضافة إلى إصابته بفيروس سى ويحتاج إلى العلاج والإشاعات والتحاليل كل فترة، وهو لا يستطيع إجراءها، ويحصل على معاش 600 جنيه، ويسدد أقساط التوك توك "المسروق" للبنك وقدرها 700 جنيه.

ويضيف "محمود" أنه بعد سرقة التوك توك الخاص به، إضطر إلى العمل على توك توك آخر بـ 20 جنيها يوميا، رغم مرضه للإنفاق على أسرته، وابنته الصغيرة والتى تدرس فى المرحلة الإعدادية، وأنهم يعيشون فى منزل آيل للسقوط ويحتاج إلى ترميم، مكون من غرفتين، فهو وأسرته يقطنون بغرفة، والغرفة الأخرى لشقيقه.

ويناشد "محمود" مديرية الصحة بسوهاج، لعلاجه من فيروس سى على نفقة الدولة وإجراء الفحوصات والأشاعات والحصول على الدواء.

ويطالب الجمعيات الخيرية بمساعدته ماديا، حيث إنه مريض ولا يحصل إلا على معاش 600 جنيه فقط، ويدفع 700 منها للبنك، كما يطالب بترميم المسكن من الداخل، لكى لا ينهار عليه هو وأسرته.

 

 

محرر اليوم السابع مع محمود
محرر اليوم السابع مع محمود

 

محمود أجرى عملية جراحية
محمود أجرى عملية جراحية

 

محمود يعانى أيضا من فيروس سى
محمود يعانى أيضا من فيروس سى

 

محمود مع أبنائه وشقيقه
محمود مع أبنائه وشقيقه

 

ايصالات بنك مصر
ايصالات بنك مصر

 

سقف الحجرة
سقف الحجرة

 

السقف ايل للسقوط
السقف ايل للسقوط

 

السرير الذى تنام عليه الأسرة
السرير الذى تنام عليه الأسرة

 

الأسرة تعيش فى غرفة واحدة
الأسرة تعيش فى غرفة واحدة

 

مدخل المنزل
مدخل المنزل

 

محمود يطالب بعلاجه على نفقة الدولة وترميم مسكنه
محمود يطالب بعلاجه على نفقة الدولة وترميم مسكنه

 


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