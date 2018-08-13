صور.. ربة منزل تعذب طفلها حتى الموت بمساعدة عشيقها فى الدقهلية

أنهت ربة منزل بميت غمر بمحافظة الدقهلية، حياة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات، بعد تعذيبه بمساعدة عشيقها، خوفا من فضح أمرها.

وبعرضها علي نيابة بندر بميت غمر، قررت برئاسة فرج سلامة، مدير النيابة، وسكرتاريته محمد الشهابي، بإشراف المستشار أيمن عبد الهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أثار التعذيب على جثة الطفل

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي ميت غمر، بوصول الطفل سمير ص ح، 4سنوات، مصابا بجروح وتوفى فور وصوله، وكشفت التحقيقات قيام والدته فاطمة ال م ذ،22سنة ربة منزل، بارتكاب الواقعة، بمساعدة عشيقها، المقيم بالغربية.



جثة الطفل

كشفت التحقيقات أن الأم متزوجة وعلى علاقة محرمة بشاب عمره 28سنة، وتلتقيه، بشقة غير شقة زوجها، وآخر لقاء لها كان طفلها معها، وبعد ما انتهت من نومه، ارتمت في أحضان عشيقها، وعندما استيقظ الطفل، شاهدهما يمارسان الرذيلة، حيث قاما بتعذيبه بخرطوم بلاستيك،خوفا من فضح أمرهما.

تم نقل الطفل بمعرفة الأم للمستشفي، مدعية أنها كانت تعاقبه لكثرة شقاوته، ولكن تم فضح أمرها، وكشف الحقيقة، وتم القبض عليها وعلى عشيقها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم،،3130إدارى ميت غمر.