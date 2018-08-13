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صور.. تطوير منطقة العشش كمساكن بديلة للعشوائيات برأس غارب

الإثنين، 13 أغسطس 2018 08:41 ص
صور.. تطوير منطقة العشش كمساكن بديلة للعشوائيات برأس غارب مدينة رأس غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تسابق وزارة الإسكان متمثلة فى جهاز الإسكان والتعمير بالبحر الأحمر الزمن، للانتهاء من تسليم مساكن بديل لعشوائيات "الروضة"، لتسليمها للأهالى ممن يعيشون فى مساكن غير ملائمة. 
 
من جانبه قال اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة رأس غارب، إن مساكن بديل العشوائيات هى عملية تطوير لمنطقة العشش فى أرض أخرى قريبه منها. 
 
وأضاف رئيس مدينة رأس غارب فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن وزارة الإسكان تقوم ببناء 546 بيتا ووحدة سكنية كمشروع بديل للعشوائيات بمدينة رأس غارب لنقل الأهالى ممن يقطنون فى منازل غير ملائمة وبها خطورة عليهم. 
 
وأوضح رئيس مدينة غارب، أن المساكن البديلة للعشوائيات فى رأس غارب عبارة عن 514 بيتا، مساحة البيت الواحد 150 مترا، المبانى به على 90 مترا ومحيط به سور لوضع احتياجاته أو استخدام المساحة الفاصلة ما بين المبنى والسور فى أغراض أخرى مثل تربية الطيور وخلافة وأن الخرسانة بتلك البيوت تسمح بارتفاع 3 طوابق أخرى. 
 
وأضاف أن مساكن بديل العشوائيات تضم عمارتين بها 32 وحدة يتم تشطيبها بالكامل، مؤكدا أن مجلس مدينة غارب يقوم بعملية حصر لمستحقى تلك الوحدات لتسليمها لهم مطلع العام المقبل خلال العيد القومى للمحافظة. 
 
وكشف رئيس المدينة، أن هناك 170 وحدة سكنية غير ملائمة و73 أخرى فى نطاق التخطيط الجديد و119 طلب للحصول على وحدات سكنية من الشباب سيتم حصرهم حتى لا يتم التكرار وتسليمهم جميعا فى منطقة الروضة. 
 
من جانبه قال حماده غلاب، عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن تلك المساكن غير كافية لنقل جميع القاطنين فى العشوائيات برأس غارب، موضحا أن المناطق العشوائية أكبر بكثير من أن تكفى لنقل جميع الأهالى لتلك المساكن الجديدة. 
 
وأوضح غلاب أن محافظة البحر الأحمر، أقل المحافظات فى المناطق العشوائية وكذلك أقل المحافظات فى المساكن البديلة للعشوائيات وخاصة مدن غارب وسلاما والغردقة.
 
ومن جانب آخر طالب النائب حماده غلاب، بإنهاء عملية إعادة الإنشاءات والتخطيط بمناطق السيول ورفع كفاءتها مرة أخرى مثل منطقة المعاشات وجنينة الحج نور. 
 
من جانبه قال أحمد سيد أحد أهالى رأس غارب، إن المساكن البديلة للعشوائيات يجرى العمل فيها على قدم وساق وبشكل معمارى متميز، مؤكدا على أن تلك المنطقة ستصبح أفضل مساكن حكومية فى المدينة. 
 
وطالب سيد، مجلس مدينة غارب بعمل حصر جيد لمن يستحقون نقلهم لتلك المناطق المختلفة، مؤكدا على أن هناك الكثير ممن يستحق نقله من المناطق العشوائية حيث أن المناطق العشوائية فى غارب أكثر من المساكن الجديدة. 
 
فيما أكد عمرو سويلم من مدينة غارب، أن المنطقة البديلة للعشوائيات ستصبح فيما بعد راقية أكثر لتواجد أراضى الجمعيات التابعة لموظفى الهيئات الحكومية بالقرب منها. 
 
وأضاف سويلم، أن على مجلس المدينة نقل أهالى العشوائيات الأكثر خطورة أولا ثم المناطق الأقل فالأقل خطورة مؤكدا أن غارب بها مناطق كثيرة عشوائية. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال بإنه جار الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات وإنشاء الأسوار بمشروع تطوير منطقة العشش بمدينة رأس غارب.
 
واعتمد مشروع التطوير على توفير أرض بديلة وتقسيمها لقطع بمساحة 150 م2، وإنشاء 434 بيتا بدويا "دور واحد" بمساحة 90 م2 وحوش لكل بيت بباقى المساحة، مع مراعاة تأسيس البيت بحيث يتحمل طوابق أخرى لإمكان استفادة الأبناء، بالإضافة إلى إنشاء عمارتين سكنيتين توفران 32 وحدة سكنية لباقى السكان، بتكلفة حوالى 185 مليون جنيه، ويجرى إمداد مواقع المشروع بالمرافق.
 
مساكن بديل العشوائيات بغارب
مساكن بديل العشوائيات بغارب

جار الانتهاء من مساكن بديل العشوائيات بغارب
جار الانتهاء من مساكن بديل العشوائيات بغارب

إنشاء 546 بيت ووحدة سكنية بديل العشوائيات بغارب
إنشاء 546 بيت ووحدة سكنية بديل العشوائيات بغارب

جانب من المساكن
جانب من المساكن

مساكن بديل العشوائيات بغارب
مساكن بديل العشوائيات بغارب

 


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