صور.. القاهرة الأعلى استخداماً لخدمات شركة كريم من بين 100 مدينة

حوار - هبة السيد - تصوير سامى وهيب

إطلاق خدمة توصيل قريباً

نقترح إنشاء مرفق لتنظيم تبادل البيانات

انتعاشة فى اعداد الشائحين خاصة القادمين من دول الخليج

مصر من أوائل الدول التى اصدرت قانون لتنظيم النقل التشاركى

نتفاءل بالإصلاح الاقتصادى وهناك خطوات ايجابية لتنمية الطرق و المرافق

الفتيات ايضا يستخدمون الدراجات النارية الخاصة بكريم ووفرنا غطاء للراس لهم

كشفت رانيا جعفر مدير شركة كريم مصر، عن الخدمات التى ستطلقها الشركة قريباً بمصر، وأبرز مطالبها باللائحة التنفيذية لقانون النقل التشاركى، وعدد سائقيها وأكثر المدن استخداماً لخدماتها، وإلى نص الحوار..

ما هى الخدمات التى تقدمها شركة كريم فى مصر..والخدمات التى تعتزم إطلاقها؟

تقدم شركة كريم العديد من الخدمات لعملائها فى مصر التى تتناسب مع كافة الشرائح، إذ تقدم خدمة سيارات GO لنقل الأفراد للشريحة المتوسطة، وخدمة GO+ لتوفير سيارات مميزة وأوسع من العادية لتتناسب مع رحلات بعينها، ودراجات نارية للرحلات القصيرة السريعة لتجنب الزحام، بالإضافة إلى خدمتى "اسكوتر" و"سوا" الموجودة فى الإسكندرية فقط، والأخيرة هى نظام يسمح للسائق بقبول الحجوزات من العملاء المتجهين فى نفس الاتجاه فقط، وجميع خدمات الشركة مؤمنة تماماً ونجرى تقييم باستمرار لأداء السائق والعميل.

ونعتزم خلال الفترة المقبلة إطلاق خدمة توصيل والتى لن تكون مقتصرة على نقل الطعام فقط.

كما نتعاون مع شركاء آخرين لتقديم خدمات مثل خدمة دفع الفواتير بالتعاون مع شركة ادفعلى وفورى، إذ توفر الشركة دراجات نارية لنقل ماكينات فورى للعميل لدفع فواتيره أو شحن هاتفه المحمول، وهناك حاليا 50 سيارة تقوم بهذه الخدمة ونسعى لزيادة إلى 200 سيارة، وهناك خدمة أخرى مع بعض معامل التحاليل لنقل مندوبيها إلى العملاء للحصول على عينات من المرضى وإعادة المندوب مرة أخرى للمعمل.

صدر قانون النقل التشاركى..ما هى البنود التى حرصت الشركة على تضمينها بالقانون؟

أهم بند هو حماية سائقى كريم الذين يعملون جزئياً – أى الذين يعملون بوظائف أخرى بجانب العمل بالشركة – وتصل نسبتهم إلى 50% من حجم سائقى الشركة، ونتفاوض لمنع هؤلاء السائقين من تغيير لوحات سياراتهم أو تغيير معالمهم وتخفيض قيمة التراخيص التى يدفعوها، ونتمنى أن تأخذ اللائحة التنفيذية للقانون هذا فى الحسبان.

هل ألزم القانون سيارات كريم بتغيير معالمها؟

لا القانون ألزم السيارات بوضح علامة "بادج" والتى توضح التزام السائق بدفع قيمة التراخيص وبالتالى مصرح له نقل الركاب.

وماذا عن الخلاف حول تأمين بيانات العملاء؟

الحكومة تفهمت صعوبة وجود بيانات العملاء داخل مصر، لأن الشركات العالمية تنشئ قاعدة بيانات لعملائها من خلال السحابة إليكترونية موحدة.. ونحن نتعاون مع أى جهة أمنية تطلب بيانات حول العملاء مثل أى شركة لديها بيانات كشركات المحمول مثلا إلا أننا طلبنا أن تتضمن اللائحة مرفق أو جهاز ينظم تداول تلك الملعومات أى يحدد الجهات التى من حقها طلب معلومات وكيفية تقديم هذا الطلب وضوابط تلك البيانات.

وهل تضمن القانون حقوق العميل؟

طبعا تضمن حقوق العملاء، ونحن نهتم بسلامة عملائنا من خلال محاولة اختيار أفضل سائقين، واختبار السيارات التى يستخدموها إجراء تحليل مخدرات للسائقين فضلا عن أن الشركة تجرى تحقيق فى أى شكوى يتقدم بها العميل إذا كانت شكوى جنائية نطالبه بتقديمها للنيابة وإذا كانت شكوى للسائق نتحقق منها وهناك تدرج للعقاب يصل حتى إغلاق حسابه نهائياً.

وما مدى قانونية فرض غرامات على العملاء بسبب التأخير.. ولماذا لا يتم تعويض العميل بالمثل؟

نفرض غرامة على العميل لأننا شعب يحب التجربة، وفى حال عدم وجود غرامة فأن عدد كبير سيجرب الخدمة.والغرامة التى تفرض على العميل تذهب لصالح حساب السائق لأنه قاد مسافة للوصول للعميل، ولو حدث الخطأ من السائق نرجع قيمة الغرامة للعميل ونوفر له سيارة بديلة.

أما عن تعويض العميل..لدينا خدمة عملاء "كول سنتر" يمكن للعميل التواصل معنا وتعويضه حال تأخر السائق، ولو فتحت باب التعويض لن استطيع أن احكمه بسبب الآلاف الرحلات التى تجرى يومياً، وهذا مطبق عالمياً.



رانيا جعفر رانيا جعفر

السياح بمصر يستخدمون شركات النقل التشاركى..هل رصدتم انتعاشة فى أعداد السائحين؟

نعم هناك انتعاشة فى أعداد السائحين الذين يستخدمون شركة كريم، خاصة الوافدين من دول الخليج.

ما هو أكثر سوق يستخدم كريم؟

القاهرة أعلى مدينة فى 100 مدينة تعمل بها شركة كريم وتصل نسبتها 20% من حجم الاستخدام، لأن القاهرة مدينة كبيرة ورغم وجود شبكة مترو ومواصلات داخلية إلا أن هناك طلب كثير على وسائل النقل، ويمكنها الاستيعاب لخدمات أخرى.

هل حدث تراجع فى مستوى خدمة شركات النقل التشاركى؟

نعم لعدة عوامل أبرزها أولا زيادة سعر الصرف وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات ثلاثة أضعاف وفى المقابل لم نرفع الأسعار بنفس النسبة، وبالتالى أثر على جودة السيارات، لأننا لو رفعنا الأسعار سترتفع التكلفة كثيرا على العميل، وثانيا فى البداية تشغيل الخدمة كان عدد السائقين محدود ومع التوسع فى تغطية الطلب تنازلنا عن بعض الشروط فى السيارات لتغطية الطلب، ولذلك قدمنا خدمة GO+ لتقديم خدمة مميزة للعملاء.

وكان هناك اختلاف فى وجهات النظر داخل الشركة بين التوسع فى تقديم التغطية أو توفير تغطية لجزء محدود مع توفير خدمات أعلى، ولكننا اختارنا الخيار الأول مع عدم زيادة الأسعار، وهدفنا تقديم خدمة جيدة للمستهلك والسائق.

وكيف أثر قرار زيادة أسعار الوقود على كريم؟

دفع قرار زيادة أسعار الوقود بنسبة 35% لزيادة الشركة أسعار الخدمة بنسبة 10%، لأن عامل الوقود لا يصل إلى 100% من تكلفة الخدمة، ولذا لا استطيع زيادته بنفس المقدار..إلا أن زيادة أسعار الوقود أدت لزيادة أسعار الزيت وقطع الغيار، ولكننا بنحاول مساعدة السائقين من خلال تقديم عروض وتسهيلات على قطع غيار والزيت لنساعده فى تحمل الأعباء.

وهل أثرت زيادة الخدمة على الاستهلاك؟

فى البداية فقط ولكننا تجاوزنها، وهذا يحدث مع كل زيادة للأسعار ينخفض الاستهلك ثم تعاود مرة أخرى..ونحن مازلنا فى مرحلة ضخ الاستثمارات والتوسع فى عدد العملاء والسائقين، لذا ليس هناك رقم دقيق عن حجم تأثير زيادة الخدمة على الاستهلاك.

هل كريم رقم واحد من حيث عدد السائقين والعملاء فى مصر؟

لا استطيع التقدير بسبب عدم الافصاح عن تلك الأرقام من شركتنا أو الشركات المنافسة لأننا غير مقيدين بالبورصة.

إذا كم عدد سائقى الشركة؟

انضم للشركة منذ بدء نشاطها فى مصر منذ 3 سنوات 200 ألف سائق، عدد الناشطين منهم تجاوز 120 ألف سائق ونعمل فى 14 محافظة فى الإسكندرية و محافظات الدلتا ومدن القناة.

هل الشركات تجرى حملات تفتيش على سائقيها..والتحقق من مشكلة تشغيل التكييف؟

أنا شخصيا بركب 3 أو 4 مرات أسبوعياً للتفتيش بنفسى على السائقين، ومتعاقدين مع شركة لتفتيش على السائقين..كما نوجه عملائنا بالاتصال بمركز خدمة العملاء للتقدم بأى شكاوى..فضلا عن ارسال رسائل بصفة منتظمة للسائقين لتذكيرهم بآداب الرحلة مثل عدم تدخين السجائر أو التحدث فى الهاتف أو ازعاج العميل وفى المقابل نطالب العميل باحترام السائق.

أما بالنسبة لمشكلة عدم تشغيل بعض السائقين التكييف، فنطالب العملاء بإبلاغنا بالأمر، وبنقدم عروض وتسهيلات للسائقين لشراء فلاتر هواء وتكيفات.

وماذا عن تكرار ارتفاع تكلفة الرحلة بسبب عامل الذرورة كثيراً؟

النظام هو من يحدد زيادة تكلفة الرحلة من خلال حساب حجم الطلب بالنسبة لعدد السائقين الموجودين فى مكان تواجد العميل، وبناء عليه يحدد عامل الذروة، والشركة لا تحصل على زيادة من الرحلة وتحصل فقط على نسبة الـ20%، ولكنها تفرضها لتحفيز السائقين على العمل خلال أوقات الذروة لتوفير سيارات للعملاء ودخل مجزى للسائق يعوضه عن الزحام.

هل الفتيات تستخدم خدمة البايك..وهل هناك سائقات بالشركة؟

نعم هناك فتيات يستخدمة خدمة الدراجات النارية..ووفرنا غطاء للرأس للفتيات مشابه لما يرتديه الأطباء فى غرفة العمليات لترتديه قبل ارتداء الخوذة.

أما بالنسبة للسائقات فهناك 650 سيدة تقود سيارات كريم ونتمنى زيادتها ولذا نحاول تضمين إجراءات آمان لزيادة أعداهم.

كيف ترى شركة كريم برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

الشركة متفائلة بالبرنامج الاقتصادى..والحكومة متعاونة مع الشركة لتنمية استثماراتها، ونحن من أوائل الدول التى أطلقت القانون، وهناك خطوات إيجابية لتنمية الطرق والمرافق بمصر، وفى المقابل فأن الشركة تريد زيادة حجم استثماراتها.

وهل يمكن أن تقدم كريم خدمات النقل الذكية مثل السيارات الكهربائية وذاتية القيادة؟

نحن مهتمين بدراسة كافة الخدمات الجديدة..ولكن خدمات النقل الذكية لا يمكن تحقيقها فى مصر فى الوقت الحالى لأن الطرق غير مجهزة لاستقبال تلك الخدمات، وحتى الآن تلك الخدمات يحدث لها تجارب فى الخارج لأنه لو حدثت حادثة من مسئول هل الشركة المصنعة أو المشغلة؟.

ما هى حقيقة ما تردد عن دمج شركتى أوبر وكريم؟

لن يحدث، وردت كريم على تلك الشائعة، وأكدت أنها ليست لها أساس من الصحة والشركة فى وضع جيد وقيمتها السوقية ترتفع.

وما هى حقيقة تقدم كريم بشكاوى ضد شركات منافسة بتهمة حرق الأسعار؟

هذه الشكوى قد تقدمت بها الشركة منذ وقت طويل حيث أننا نرحب بروح المنافسة ونؤمن بأن النجاح لا يأتي دون منافسة، لذلك فإننا نسعى إلى التوسع إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورنا في الأسواق التي قمنا بتفعيل خدماتنا فيها من خلال تقديم خدمات جديدة ذات جودة عالمية من خلال منصة كريم.