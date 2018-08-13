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صور.. "الزراعة" تشن حملات على أشجار البرتقال لمقاومة الآفات وزيادة الإنتاج

الإثنين، 13 أغسطس 2018 02:00 ص
صور.. "الزراعة" تشن حملات على أشجار البرتقال لمقاومة الآفات وزيادة الإنتاج لجان متابعة الموالح
كتب عز النوبى
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 بدأت وزارة الزراعة  واستصلاح الأراضى، ممثلة في الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، حملات مرورية على مزارع الموالح خاصة  " البرتقال أبوسرة –والبلدى"، والتواصل المستمر مع المزارعين، بهدف حل المشكلات التى تواجههم، وإرشادهم بكل ماهو جديد في مجال البساتين،  لزيادة الإنتاج، وإنتاج ثمار ذات صفات ممتازة تصلح للتصدير والأسواق المحلية .

وكشف تقرير المحاصيل البستانية، أنه بالمرور على زراعات الموالح رصدت اللجنة  بناحية بندر ومركز طوخ محافظة القليوبية، الرى بالغمر بطريقة المصاطب، وانتشار الحشائش فى بعض المساحات، وتزاحم الأفرع فى قلب الشجرة و وجود سرطانات وأفرخ مائية تقلل من دخول الضوء و الهواء، ووجود إصابة بالقواقع بصورة شديدة فى بعض المساحات، والاصابة بالتصمغ فى بعض أشجار البرتقال، وانخفاض انتاجية أشجار اليوسفى بصورة ملحوظة يرجع لعدة أسباب منها المعاومة و تباين الظروف الجوية فى مرحلة التزهير و العقد، ووجود زراعات تحميل من محاصيل خضر و ذرة فى البواكى بين الأشجار.

 وأوصت اللجان المزراعين ، باتباع نظام الرى بالحلقات المغلقة وأن يكون الرى على الحامى وعلى فترات متقاربة ومنتظمة خاصة فى موسم النمو وفصل الصيف، والتخلص من الحشائش يدويا و بدون استخدام لمبيدات خاصة فى هذه المرحلة حتى لا تضر الأشجار، وتم التوصية بزراعة محاصيل الخضر البقولية أو البصل أو الثوم بدلا من محاصيل العائلة الباذنجانية أو القرعية أو الذرة حتى لا تكون مصدر عدوى للثمار بالذبابة أو أعفان الجذور.

 ومن ضمن التوصيات، استخدام المصائد الجاذبة أو السامة للقواقع أو التخلص منها يدويا و كذلك إزالة التصمغات من على جذع الشجرة و دهنا بعجينة بوردو أو محلول الجير، والتقليم الصحيح وذلك بفتح قلب الشجرة للضوء وإزالة الأفرخ المائية والسرطانات التى تنافس الفروع الرئيسية على الغذاء دون جدوى منها، والاهتمام بالتسميد البوتاسيى و العناصر الصغرى خاصة في هذه المرحلة لتساعد على نمو و تطور الثمار وزيادة جودتها، والتنبيه بأهمية متابعة تلك الملاحظات في الحدائق الأخرى ومتابعة تنفيذ التوصيات السابقة .

اشجار البرتقال
أشجار البرتقال

 

لجان لمتابعة الموالح
لجان لمتابعة الموالح

 

لجان متابعة المحاصيل البستانية
لجان متابعة المحاصيل البستانية

 

مقاومة افات اشجار البرتقال
مقاومة آفات أشجار البرتقال

 

 


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صادرات الموالح




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