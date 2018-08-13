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صور.. "الرى" تبدأ تغطية ساحل ترعة بنبان أمام المستشفى المركزى بدراو بأسوان

الإثنين، 13 أغسطس 2018 07:00 ص
صور.. "الرى" تبدأ تغطية ساحل ترعة بنبان أمام المستشفى المركزى بدراو بأسوان جانب من أعمال التغطية
أسوان - صلاح المسن
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بدأت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، بأعمال تغطية ترعه ساحل بنبان، الكائنة أمام مستشفى بنبان المركزى بدائرة مركز دراو، وذلك ضمن تنفيذ أعمال التغطية لعدد من الترع والمصارف الزراعية بالمحافظة.

 

وأكدت الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، أن ذلك يأتى بناءً على توجيهات رئيس قطاع الرى ورئيس قطاع الموارد المائية والرى للوجه القبلى وتوجهات رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، وقيادة رئيس الإدارة المركزية بمحافظة أسوان ومدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان.

 

تغطية ترعه ساحل بنبان (1)

 

تغطية ترعه ساحل بنبان 

 

تغطية ترعه ساحل بنبان (2)
تغطية ترعه ساحل بنبان 

 

تغطية ترعه ساحل بنبان (3)
تغطية ترعه ساحل بنبان 

 

تغطية ترعه ساحل بنبان (4)
تغطية ترعه ساحل بنبان 

 

تغطية ترعه ساحل بنبان (5)
تغطية ترعه ساحل بنبان (5)

 

تغطية ترعه ساحل بنبان (6)
تغطية ترعه ساحل بنبان 

 

 

 


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