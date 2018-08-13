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الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:56 م
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صور.. افتتاح معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة السويس

الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:16 م
صور.. افتتاح معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة السويس اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس
السويس- سيد نون
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افتتح اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس نائباً عن اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس والدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والفنان ماهر كمال رئيس الإدارة المركزية للأقليم الثقافى لمدن القناة وسيناء مساء اليوم الإثنين معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة السويس ويستمر حتى يوم يوم 19 أغسطس، والذى تنظمه الهيئة العامة المصرية للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.
 
يشمل المعرض على 1500 عنوان لإصدارات الهيئة بأسعار رمزية، بالإضافة إلى مئات الكتب لـ6 دور نشر خاصة مشاركة فى المعرض  وتخلل الافتتاح عرض فنى لفرقة السويس للآلات الشعبية بقيادة رشاد عويضة التى استقبلت القيادات بأغنيات على أنغام السمسمية .
 
حضر افتتاح المعرض كل من أمال حسين مدير عام الثقافة وغادة الريدى رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة ومحمود فوزى رئيس حي السويس وهويدا طلعت مدير قصر ثقافة السويس ولفيف من القيادات التنفيذية والفنية والثقافية ورؤساء الأحياء والشعبية بالسويس.
 

 


 


 


 


 

 


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