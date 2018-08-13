صور.. أكواريوس تنقذ أعداد من المهاجرين قبالة السواحل الليبية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

تمكنت السفينة الإنسانية "إكواريوس" التى عادت إلى قبالة السواحل الليبية أنها تواصل مهمتها من إنقاذ أعداد من المهاجرين غير الشرعيين، فى إطار الجهود التى تبذلها فى هذا الإطار خلال الأشهر الماضية.



ابتسامة طفل بعد النجاة

كانت منظمتا "أس او أس المتوسط" و"أطباء بلا حدود"، قد قالتا، عبر حسابهما على موقع تويتر، إن السفينة "تبقى فى منطقة البحث والإنقاذ مستعدة لمساعدة أى زورق يواجه مشاكل".



أحد القوارب فى عرض البحر

وخلال عملية الجمعة، أغاثت السفينة 116 شخصا بينهم 67 قاصرا غير مرافقين معظمهم من الصومال وإريتريا. وبحسب المنظمتين كان زورقهم الخشبى "المكتظ" الذى لم يكن ينقل مياها أو طعاما على بعد 24 ميلا بحريا من السواحل الليبية شمال أبو كماش.



حديث بين إثنين من المهاجرين الذين تم إنقاذهم

طفل أنقذته أكواريوس

طفل ينام فى أحضان والده بعد مغامرة الموت

قارب مهاجرين فى عرض البحر

مهاجر على متن أكواريوس

مهاجر على متن السفينة



مهاجر فى لحظة تأمل بعد إنقاذه من الموت



مهاجر يتأمل ناظرا إلى البحر



مهاجر يحاول النوم على متن السفينة أكواريوس