شكاوى من عدم التزام سائقى التاكسى بالتعريفة ببنى سويف.. وحملات لضبطهم

بنى سويف أيمن لطفى

اشتكى مواطنو مدينة بنى سويف من رفع سائقى سيارات التاكسى تعريفة الأجرة الخاصة بنقل المواطنين من المدينة إلى المدينة الجديدة شرق النيل، فى مخالفة لقرار المحافظ بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود، مطالبين مسئولى إدارة المرور بضبط المخالفين.

"اليوم السابع" التقى بعض المواطنين لاستطلاع آرائهم حول مخالفات سائقى التاكسى وقال أحمد عاطف - محاسب- إن تعريفة أجرة التاكسى بعد زيادة المواد البترولية الأخيرة وصلت إلى 7 جنيهات، ورغم ذلك يطلب السائقون 10 جنيهات مقابل نقل المواطنين إلى حى الأزهرى بمدينة بنى سويف العاصمة على مدار اليوم، ونفس الأجرة يطلبونها مقابل نقل الأهالى إلى شارع كورنيش النيل الذى يضم قاعات الأفراح والأندية خلال الفترة المسائية بدعوى ازدحام المكان بسبب إقامة الأفراح.

وأكدت سامية عبد الرحمن موظفة بالتربية والتعليم، أن تعريفة أجرة سيارات التاكسى لمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل 14 جنيهًا، ولكن السائقين يستغلون وجودنا بمفردنا كسيدات ويحصلون على 20 جنيها مقابل نقلنا من بنى سويف العاصمة إلى أحياء المدينة الجديدة خاصة موعد خروجنا من وظائفنا، فى مخالفة لتعريفة الأجرة المقررة.

وتلتقط أطراف الحديث نسمة محمود ربة منزل قائلة إن سائقى التاكسى يستغلون وقوفنا برفقة الأطفال فى الشمس الحارقة ويرفضون نقلنا إلى قرية بنى سليمان شرق النيل بمركز بنى سويف، التى لا تبعد عن مدخل المدينة كثيرا، إلا بالحصول على 25 جنيها، فى مغالاة واضحة واستغلالا للظروف.

وأوضح حسين طه بالمعاش أن سائقى التاكسى لا يفتحون أبواب السيارة للمواطنين سوى بعد سؤالهم عن وجهتهم والتأكد من قصر المسافة وقرب المكان الذى يرغبون الذهاب إليه، كما يرفضون نقل الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن من الرجال والسيدات إلى مقر إقامتهم بدعوى أنهم يحتاجون من يساعدهم فى استقلال السيارة والنزول منها ويستغرقون وقتا فى ذلك.

فيما أشار مصدر أمنى بإدارة المرور ببنى سويف إلى تنظيم الحملات اليومية داخل مدينتى بنى سويف "العاصمة والجديدة" والمراكز السبع الإدارية وضبط جميع صور المخالفات لسائقى سيارات التاكسى والسرفيس، ويصل متوسط هذه المخالفات إلى 400 مخالفة يومية.

وطالب المصدر من المواطنين تدوين أرقام سيارات التاكسى التى يحصل سائقوها على زيادة فى الأجرة المقررة أو الممتنعون عن نقلهم، وتسليم الشكاوى إلى مباحث المرور، حتى يتثنى لهم ضبط السيارات وتطبيق العقوبات القانونية التى تصل إلى وقف السيارة وسحب رخصة القيادة.