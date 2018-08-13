شحنة ذهب تصل مطار القاهرة من منجم السكرى استعدادا لسفرها إلى كندا لتنقيتها

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين سفر شحنة ذهب قادمة من السكرى متجهة إلى كندا لإعادة تنقيتها وبيعها فى البورصة العالمية .

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن شحنة الذهب وصلت إلي القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسى مطروح بإجمالى 385 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية ، مشيرة إلى أنه تم توفير التامينات اللازمة لتأمين وصول وسفر الشحنة من قرية البضائع.