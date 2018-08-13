س وج.. كل ما تريد معرفته عن مدينة ناصر بالهضبة الغربية وفائدتها الاقتصادية بأسيوط

أسيوط – ضحا صالح

يعتبر مشروع "الهضبةالغربية"، بمحافظة أسيوط، من اهم المشروعات القومية الهامة بالجمهورية بشكل عام والصعيد بشكل خاص ويعد مشروع مدينة ناصر أحد أهم المشروعات العملاقة الحديثة ويشمل المشروع تنفيذ طريقا لهضبة بطول 22 كم وبتكلفة تزيد عن 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى إقامة 3 تجمعات عمرانية جديدة على جانبيه بمساحة 6006 أفدنة ستساهم فى حل مشكلة الاسكان الاجتماعى وتوسيع الحيّز العمرانى للسكن بمحافظة اسيوط خاصة بعد الارتفاع الجنونى لأسعار العقارات بالمحافظة.

- متى بدأ المشروع ؟

بدأ المشروع قبل عام 2010 كمقترح تنفيذى للحد من الزحام والكثافة السكانية بمدينة أسيوط واستغلال أصحاب العقارات فى رفع أسعار الشقق السكنية والأراضى وبدأ اختيار الموقــــع بدءا من الطريق "الصحراوي الغربي"، ويمتد حتى"الطريق الدائرى لأسيوط وكوبرى الواسطى" بطول 22 كم.

- ما هى مساحة المشروع وموقعه ؟

يعتبر مشروع مدينة ناصر بأسيوط أحد أهم المشروعات العملاقة الحديثة ويشمل المشروع تنفيذ طريق الهضبة بطول22 كم وبتكلفة تزيد 300 مليون جنيه، بالإضافة إلىإقامة 3 تجمعات عمرانيةجديدة على جانبيهبمساحة 6006 أفدنة

- ما هى أهمية المشروع اقتصاديا ؟

طريق الهضبة الغربية،يعتبر طريقًا تنمويًا أكثر منه محور نقل، ويطلق عليه"طرق حاملات العمران"،سيسهم فى إحداث تنميةحقيقية "عمرانية، زراعية،اقتصادية، سياحية" علىأرض المحافظة، ويهدفلحل مشاكل الإسكانبإنشاء 3 تجمعات عمرانيةعلى جانبيه، تبلغ مساحتها10 أضعاف مدينة أسيوطالحالية، وبالتالى يسهم فيخفض أسعار العقاراتوالوحدات السكنية،وإضافة إلى مساهمته فيدعم المناطق الصناعيةوإيجاد مساحات أكبرللصناعات المتنوعة.

كما سيؤدى للحفاظ علىالرقعة الزراعية والحد منالعشوائيات وتوفير مسافةحوالى 15 كيلومترًاللوصول من مدينة أسيوطإلى مطار أسيوط الدولي، إذيربط بين شبكة طرقإقليمية هى الطريق الغربي"القاهرة- سوهاج" – "القاهرة- الخارجة" والطريق الزراعى والطريقالصحرواى الشرقى و"طريقأسيوط- البحر الأحمروطريق الجيش"، الأمرالذى يسهم فى زيادةالتبادل التجاريبينالمحافظات وجذباستثمارات جديدةللمحافظة.

-كم تبلغ تكلفة المشروع ؟

تبلغ تكلفة المشروع أكثر من 300 مليون جنيه.

- كيف سيساهم المشروع فى القضاء على ارتفاع الاسعار بمدينة اسيوط ؟

عن طريق التجمعاتالسكنية الـ3، حيث تمتموافقة الرئيس عبدالفتاحالسيسى على تخصيصمساحة 6 آلاف و6 أفدنةمن مساحة الأرضالمملوكة للدولة أعلىمنطقة الهضبة الغربيةلإقامة تجمع عمرانى جديدللمحافظة، وذلك بزيادةضعف مساحة الأرض، التيتم تخصيصها فى قرارالمجلس الأعلى للقواتالمسلحة رقم 128 لسنة2012 بمساحة 3743 فدانًا فقط، وجار الآن العملبالمرحلة الأولى لإنشاء أولتجمع عمرانى بجنوبطريق المحور، بتكلفةتتجاوز الـ90 مليون جنيه،من إجمالى الطريق الذييعبر فوق الهضبة بطول 22 كم، كما سيتم إنشاءتجمعين آخرين مستقبًلا.

ماهى خطوات تنفيذ المشروع ؟

يشمل المشروع إنشاء"طريق الهضبة بطول 22 كم + 3 تجمعات سكنيةعلى جانبى الطريق"،

حيث يتكون طريق "محورالهضبة الغربية" من 3 مناطق رئيسة، المنطقة الأولى

بطول 12 كم تبدأ من"طريق المطار"، وهى أرضشديدة الوعورة، لها طبيعةصحراوية بدأ التنفيذ فيها المنطقة الثانية

المنطقة الاستكمالية، وهىمنطقة بطول 6 كم، تسـيرمع الـوادى إلى بدايةمصرف السيل بقرية درنكهو المنطقة الثالثة

وهى بطول 4 كم من"بداية النزول من الهضبة"،وبذلك يكون المشروعبامتداد جانبى الطريق علىطول 22 كيلو مترًا،والطريق عبارة عن 4 حارات بعرض مرورى واحدوتجهيزات مرورية كاملةلتأمين الطريق.

- كيف سيتم تحويل المشروع إلى تجمعات سكنية ؟

سيتم تقسيم التجمعاتالـ3 مناطق إسكانشباب، ومناطق رجالالأعمال ومشروعاتللإسكان الاجتماعيلمحدودى الدخل ومناطقللاستثمار وسيتم تجهيزهابكافة الخدمات ومشاريعالبنية التحتية.