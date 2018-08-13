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سقوط صاحب مخزن وراء تصنيع الأدوات الكهربائية وتقليد أشهر العلامات التجارية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:56 م
سقوط صاحب مخزن وراء تصنيع الأدوات الكهربائية وتقليد أشهر العلامات التجارية أدوات كهربائية-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، القبض على "رامى م ز" 49 سنة، صاحب مخزن، وملحق به ورشه للأدوات الكهربائية، بدون ترخيص، بشارع القصر العينى بالسيدة زينب، لإدارته المخزن والورشه بدون ترخيص لتصنيع الأدوات الكهربائية مستخدما فى ذلك خامات رديئة وعلامات تجارية مقلدة ومنسوب صناعتها لدول أخرى، ويحوز كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المخزن والورشة على 5000  قطعه نحاس للمشترك،    3000فيشا كهربائية،  300  مفتاح غلق، 100  متر سلك كهربائى، 90  مشترك كهربائى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، و 8 أدوات تصنيع " مثقاب , مفك , زرديه , مكبس ".
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر الازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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