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سقوط شقيقين انتحلا صفة عمال شركة مبيدات وسرقا شقق كبار السن بعابدين

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:04 م
سقوط شقيقين انتحلا صفة عمال شركة مبيدات وسرقا شقق كبار السن بعابدين المتهمان
كتب إبراهيم أحمد
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لجأ فنى إلكترونيات وعاطل، إلى حيلة لسرقة الشقق السكنية، حيث انتحلا صفة عمال بشركة مبيدات حشرية، وأثناء أداء عملهم يسرقان متعلقات الشقة، فتم ضبطهما واعترفا بمرورهما بضائقة مالية، واختيار شقق كبار السن لتنفيذ جرائمهم، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من "فاطمة أ ع" 75 سنة، ربة منزل، بأنها أثناء تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملين بشركة مبيدات حشرية خاصة بتنظيف المنازل فسمحت لهما بالدخول واستخدام المبيدات حيازتهما وعقب انصرافهما اكتشفت سرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب"، وهاتف محمول، 2 ساعة يد، و3300 جنيه، إيصال أمانة بمبلغ 40 ألف دولار أمريكى.

ومن خلال التحريات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "نبيل أ ع" 35 سنة، فنى إلكترونيات، والسابق اتهامه فى قضيتين، وشقيقه "محمد أ ع" 33 سنة، عاطل، وعلى الفور تم استهدافهما بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمن القليوبية، أسفرت عن ضبطهما.

تمت مواجهة المتهمين، واعترف الأول بأنه نظرا لمرورهما بضائقة مالية اختمرت فى ذهنهما فكرة ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة عمال بشركة مبيدات حشرية واختيار ضحاياهم من المجنى عليهم من كبار السن، وبتاريخ الواقعة تمكنا من مغافلة المجنى عليها والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط 2 ساعة يد، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 700 جنيه من متحصلات الواقعة بمسكن الأول، وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وأضافا بتخلصهما من إيصال الأمانة بإلقائه بالطريق العام والتصرف فى جهاز الكمبيوتر "لاب توب" بالبيع لدى أحد الأشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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