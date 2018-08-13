سعر الدولار اليوم الاثنين 13-8-2018 فى مصر واستمرار استقرار "الأخضر"

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-8-2018 عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، مسجلا ثباتا عند الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات مختلف البنوك أمس الأحد دون تغيير، فى حين انه سجل فروقا طفيفة من بنك لآخر.

بلغ سعر الدولار "المستقر" فى التعاملات الصباحية لليوم، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، خلال تعاملات البنك الأهلى الآن، فيما بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى 17.81 جنيه للشراء، و 17.94 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك المركزى.

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 أغسطس 2018، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.81 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع