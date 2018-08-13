زلزال بقوة 5 درجات يضرب الصين ويتسبب فى إصابة شخص وتدمير منزلين

بكين (أ ش أ)

أصيب شخص واحد على الأقل وتعرض منزلان للتدمير بشكل جزئى بسبب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة "يويشي" بمقاطعة "يونان" جنوب غربى الصين فجر اليوم الاثنين.

وقال مركز شبكات الزلازل الصينى –فى بيان اليوم- إن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات، وإن سكان مدينة "يويشي" شعروا بقوة الزلزال، وفر كثير منهم إلى خارج المنازل بحثا عن الأمان.

وأطلقت إدارة الزلازل بالمقاطعة استجابة طارئة، وأرسلت فريقا من الخبراء إلى المناطق التى ضربها الزلزال للمساعدة فى أى حالات طارئة.