روسيا ترفض محاولات التشكيك فى التزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية

موسكو (أ ش أ)

أعربت روسيا عن رفضها أى محاولات للتشكيك فى التزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية، وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن روسيا أكدت مرارا أنها تمتثل بكل دقة بتنفيذ التزاماتها الدولية.. وأى محاولة لوضع هذا الأمر موضع الشك أمر مرفوض وغير مقبول".

وأضافت: "نعتزم مواصلة العمل المنهجى لتعزيز كل من معاهدة الأسلحة الكيميائية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك النظام القانونى الدولى لمراقبة التسلح وعدم الانتشار، الذى تطلبت صياغته جهودا كبيرة من المجتمع العالمى".