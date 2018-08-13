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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:16 م
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روسيا ترفض محاولات التشكيك فى التزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:29 م
روسيا ترفض محاولات التشكيك فى التزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعربت روسيا عن رفضها أى محاولات للتشكيك فى التزامها بتدمير الأسلحة الكيميائية، وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن روسيا أكدت مرارا أنها تمتثل بكل دقة بتنفيذ التزاماتها الدولية.. وأى محاولة لوضع هذا الأمر موضع الشك أمر مرفوض وغير مقبول".

وأضافت: "نعتزم مواصلة العمل المنهجى لتعزيز كل من معاهدة الأسلحة الكيميائية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك النظام القانونى الدولى لمراقبة التسلح وعدم الانتشار، الذى تطلبت صياغته جهودا كبيرة من المجتمع العالمى".

 


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