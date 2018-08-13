رغم تراجع الصادرات للدول العربية.. 12 بلدا يرفع حجم استيراده من مصر

كتبت- هبة حسام

شهدت الصادرات المصرية للدول العربية تراجعاً خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقارنة بمثيلتها من عام 2017، ولكن بالرغم من التراجع فى القيمة الإجمالية لصادرات مصر للدول العربية، إلا أن هناك 12 بلدا عربيا رفع حجم استيراده من مصر.

بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر للدول العربية خلال الفترة من يناير – مايو 2018، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، نحو 4.210 مليار دولار، مقابل 4.341 مليار دولار لذات الفترة من عام 2017، بتراجع بلغت قيمته حوالى 131.6 مليون دولار.

وبالرغم من تراجع القيمة الإجمالية لصادرات مصر للدول العربية، إلا أن 12 دولة عربية حرصت على رفع حجم وارداتها من السلع والمنتجات المصرية خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2017، جاءت تلك الدول، كالتالى، بحسب بيانات جهاز الإحصاء...

1- الأردن

رفعت الأردن وارداتها من مصر إلى 294.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 227 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة نحو 67.8 مليون دولار.

2- سوريا

رفعت سوريا وارداتها من مصر إلى 120.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 87.8 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة نحو 32.8 مليون دولار.

3- العراق

رفعت العراق وارداتها من مصر إلى 210.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 200.6 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة نحو 9.8 مليون دولار.

4- ليبيا

رفعت ليبيا وارداتها من مصر إلى 211.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 190.8 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة نحو 20.8 مليون دولار.

5-موريتانيا

رفعت موريتانيا وارداتها من مصر إلى 9.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 7.3 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة حوالى 2.4 مليون دولار

6- اليمن

رفعت اليمن وارداتها من مصر إلى 106.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 96.5 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة حوالى 9.8 مليون دولار.

7- الصومال

رفعت الصومال وارداتها من مصر إلى 33.2 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 26.6 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة نحو 6.6 مليون دولار.

8- عمان

رفعت عمان وارداتها من مصر إلى 87.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 60.1 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة نحو 27.4 مليون دولار.

9- تونس

رفعت تونس وارداتها من مصر إلى 202.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 125.6 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة حوالى 76.8 مليون دولار.

10- الجزائر

رفعت الجزائر وارداتها من مصر إلى 307.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 163.1 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة نحو 144.4 مليون دولار.

11- جزر القمر

رفعت جزر القمر وارداتها من مصر إلى 588 ألف دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 494 ألف دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة طفيفة بنحو 94 ألف دولار.

12- المغرب

رفعت المغرب وارداتها من مصر إلى 193.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، مقابل 158.7 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2017، بزيادة حوالى 34.7 مليون دولار.