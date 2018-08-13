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رجال الإطفاء باليونان يواصلون جهود إخماد حرائق الغابات فى منطقة إيفيا

الإثنين، 13 أغسطس 2018 10:43 ص
رجال الإطفاء باليونان يواصلون جهود إخماد حرائق الغابات فى منطقة إيفيا حرائق الغابات
أثينا (أ ش أ)
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أعلنت مصادر يونانية مطلعة أن رجال الإطفاء فى منطقة إيفيا لا يزالون يكافحون الحرائق الجديدة التى اشتعلت ،بسبب الرياح الشديدة، فى الغابات القريبة من قريتى كونتسبسبوتى وستافروس صباح اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية عن حاكم المنطقة جيورجوس بساتاس قوله : " إن السلطات أرسلت على الفور طائرات الإطفاء إلى المنطقة "... معربا عن أمله فى سرعة السيطرة على الحرائق فى أقرب وقت ، فيما قالت إدارة الإطفاء إنها تتوقع أن تنطفئ النيران بالكامل بحلول ظهر اليوم.

وتم إخلاء السكان من القريتين أمس الأحد، مع اشتعال حرائق الغابات من جديد بسبب الرياح القوية ، حيث توجه حوالى 140 شخصاً إلى الفنادق بينما ظل الباقون مع الأصدقاء أو الأقارب.

يذكر أن اليونان شهدت فى النصف الثانى من الشهر الماضى، أسوأ حرائق واجهتها منذ عشر سنوات، وتم إعلان حالة الطوارئ فى منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية أثينا ، وفقد رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق بسبب هبوب رياح شديدة، ما تسبب بخروج الوضع عن السيطرة ، وتم الإعلان عن مصرع 94 شخصاً وتضرر حوالى 190 آخرين.

 


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