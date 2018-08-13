رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح وحدة الأطفال المبتسرين بمستشفى قنا الجامعى

قنا - هند المغربى

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى اليوم الاثنين وحدة الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة بمستشفى قنا الجامعى بوسط البلد، ووحدة العناية المركزة للأطفال بعد الانتهاء من أعمال التطوير بتبرع من مؤسسة بنك مصر لخدمة المجتمع بقيمة 3 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور عباس منصور على أهمية تطوير وتأهيل العنصر البشرى ليتماشى مع عمليات التطوير الجارية على مستوى الإنشاءات أو التجهيزات والعمل على افتتاح العديد من المستشفيات الجامعية المتخصصة خلال الفترة القادمة، كما وجه رئيس جامعة جنوب الوادى الشكر لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على هذا الدعم والذى سيحقق فارق كبير لدى المواطن العادى بإقليم جنوب الصعيد ويخفف عنه معاناة البحث عن تلك الخدمة الطبية المكلفة.

وأكد حسنى حسيب خليل مدير بنك مصر فرع قنا أن ريادة بنك مصر فى الخدمة المجتمعية تأتى من رؤية البنك بضرورة النهوض بالمجتمع فى شتى المجالات حيث قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع خلال الفترة الماضية بإنشاء العديد من الوحدات الطبية بمراكز وقرى الصعيد للمساهمة فى عملية التطوير بتلك المنطقة مشيداً بالشراكة مع كلية الطب جامعة جنوب الوادى لما بها من كوادر طبية وخبراء فى مختلف التخصصات الطبية.

وأضاف الدكتور أحمد العبد رئيس قسم الأطفال بطب قنا والمستشفى الجامعى أن عملية التطوير تضمنت زيادة عدد الحضانات بوحدة الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة إلى 25 حضانة كما تم التوسع فى الأجهزة الملحقة ومنها أجهزة التنفس الصناعى والسيباب وأجهزة الأشعة المتنقلة وأجهزة المونيتور والكبسولات، كما تم التوسع فى وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى قنا الجامعى بإضافة 6 أسرة جديدة إلى عدد 4 أسرة عاملة بالفعل بإجمالى 10 أسرة وعدد 4 أجهزة تنفس صناعى.

حضر الافتتاح الدكتور محمود خضارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب بقنا والدكتور أسامة حسين مدير عام مستشفيات قنا الجامعية والدكتور حسن إبراهيم مدير مستشفى المعبر الجامعى والدكتور محمد يوسف مدير مستشفى الحرم الجامعى.