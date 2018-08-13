رئيس اليمن: بحثت مع السيسى تهديدات "ميليشيا الحوثى" وأمن البحر الأحمر

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بقصر الاتحادية اليوم.

وعقب المباحثات، قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسي، إنه بحث التهديدات التى تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على حركة التجارة الدولية فى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو الموقع الاستراتيجي، حيث إن قناة السويس البوابة الشمالية للبحر الأحمر، بينما باب المندب البوابة الجنوبية.

وأضاف "هادي": لن نسمح لميليشيا الحوثى أن تهدد التجارة المارة من خلال هذا الممر الملاحى الدولى، وهو ما يعد انتهاكا لحرية التجارة الدولية فضلا عن موضوعات أخرى إقليمة ودولية".