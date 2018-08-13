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الإثنين، 13 أغسطس 2018 05:05 م
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رئيس الفلبين يزور إسرائيل أوائل الشهر المقبل

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:59 م
رئيس الفلبين يزور إسرائيل أوائل الشهر المقبل رودريجو دوتيرتى رئيس الفيليبين
أ ف ب
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يجرى رودريجو دوتيرتى رئيس الفلبين، زيارة رسمية إلى إسرائيل الشهر المقبل، بحسب ما أعلنته حكومته، اليوم الاثنين، وذلك بعد عامين تقريبا من إثارته سخطا لتشبيهه حربه الدامية على المخدرات بالمحرقة النازية.
 
وستكون الزيارة من 2 إلى 5 سبتمبر المقبل، هى الأولى من نوعها لرئيس فلبينى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 1967، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
 
وسيناقش "دوتيرتى" و بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية، سبل تعزيز العلاقات حول مسائل مثل الامن ومحاربة الارهاب، حيث تعد إسرائيل مزودا رئيسيا للأسلحة للفلبين التى تحارب مقاتلين متمردين شيوعيين.
 

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