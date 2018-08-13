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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة تعلن وفاة تاسع حاج مصرى بميناء العقبة

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة تعلن وفاة تاسع حاج مصرى بميناء العقبة الحج - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

وصول9237 حاجاً من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى الأراضى السعودية

 

وزارة التموين:

جهاز حماية المستهلك يستجيب لـ3205 شكوى منذ بدء مبادرة "أسبوع فى حب الوطن"

 

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: 5260 طالبا أدوا امتحان اللغة الثانية بالدور الثانى للثانوية العامة

 

وزارة الصحة:

الصحة تعلن وفاة تاسع حاج مصرى بميناء العقبة

 

وزارة الإسكان:

"الإسكان" تعلن رفع كفاءة محطات تحلية الجنوب بالبحر الأحمر بتكلفة 6 ملايين جنيه

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تعلن زيادة إنتاجية فدان الرمان لـ18 طنا بالمزارع التصديرية المكودة

 

وزارة النقل:

السكة الحديد تبدأ حجز تذاكر القطارات الإضافية للعيد ابتداء من الثلاثاء

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يشهد اتفاقية لصرف علاوة خاصة لـ 9973 عاملا بحد أقصى 4000 جنيه

 

وزارة الهجرة :

وزيرة الهجرة تجتمع بممثلى الوزارات لبدء مشروع قاعدة بيانات المصريين بالخارج


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