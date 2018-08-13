خالد اليمانى: الرئيس هادى يثمن احتضان مصر ألاف اليمنيين وعدم اعتبارهم لاجئين

إيمان حنا

أكد السفير خالد اليمانى، وزير الخارجية اليمنى، إن الرئيس عبد ربه منصور هادى، سيقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، نظرا لاحتضان مصر ألاف اليمنيين رغم الظروف الصعبة، برحابة صدر، ولم يعاملوا معاملة اللاجئين، حيث يتم التعامل مع اليمنيين المقيمين فى مصر، باعتبارهم امتدادا للعيش المشترك بين الشعبين.

وأضاف اليمانى، أن الرئيس هادى سيبحث خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الأوضاع باليمن، وآخر المستجدات بهذا الملف، مؤكدا أن لمصر مواقف عروبية كثيرة وتقف إلى جوار الشعب اليمنى، ومهتمة بوقف الهجمات التى يقوم بها الحوثيون على أراضى السعودية، ومواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة.

كان اليمانى قد وصل القاهرة مساء أمس للمشاركة فى عدد من اللقاءات التى ستجرى خلال زيارة الرئيس اليمنى التى تبدأ اليوم بالقاهرة وتستمر يومين، يجرى خلالها عدة لقاءات فى مقدمتها لقائه مع الرئيس السيسى، كما يلتقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ويزور جامعة الدول العربية، حيث سيعقد لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

يذكر أن هذه الزيارة تعد الثالثة التى يقوم بها الرئيس اليمنى لمصر منذ توليه حكم اليمن، حيث كانت الزيارة الأولى فى مارس 2015 لشرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات القمة العربية، وجاءت الثانية فى أغسطس من نفس العام للمشاركة فى احتفالات افتتاح قناة السويس، حيث تأتى الزيارة الحالية تأكيدا قوة ومتانة العلاقات المصرية اليمينة، فهى علاقات أخوية واستراتيجية وتاريخية ومتجذرة منذ القدم.