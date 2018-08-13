حكومة جنوب السودان تتهم الاتحاد الأوروبى والترويكا بعرقلة السلام فى البلاد

جوبا (أ ش أ)

اتهمت حكومة جمهورية جنوب السودان دول الاتحاد الأوروبى والترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بعرقلة إحلال السلام فى البلاد.

وقال مايكل مكوى الناطق باسم حكومة جنوب السودان ـ فى تصريح لراديو ( سوا) الأمريكى اليوم الاثنين، "إن تطبيق مجلس الاتحاد الأوروبى لقرار مجلس الأمن القاضى بحظر السلاح لجنوب السودان يعكس عدم اهتمام المجتمع الدولى بالعملية السلمية فى بلادنا".

وأضاف مكوى قائلا إن "هذا القرار فى هذا التوقيت بعد نجاحنا فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم يعد أمرا غير داعم للسلام ".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبى قد ألزم حكومات دول الاتحاد بتطبيق حظر الأسلحة على جنوب السودان الذى قرره مجلس الأمن خلال شهر يوليو الماضى.

يذكر أن الأطراف المتنازعة فى جنوب السودان وقعت اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة، بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشردت الملايين فى هذا البلد.