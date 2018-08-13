حريق بأحد مستشفيات ميانمار وإجلاء مئات المرضى

رويترز

قال رجال إنقاذ إن حريقا شب فى مستشفى فى يانجون، كبرى مدن ميانمار، مساء اليوم الاثنين مما أجبر العاملين فيه على إجلاء المرضى على محفات ومقاعد متحركة.

وقال مسؤول فى إدارة الإطفاء إنه لم ترد حتى الآن أى تقارير عن وقوع وفيات أو مصابين جراء الحريق الذى شب بإحدى غرف قسم الأورام بمستشفى يانجون العام.

وتصاعد الدخان من مبنى المستشفى الذى يعود للحقبة الاستعمارية بوسط المدينة فيما نقلت أطقم الطوارئ المعدات الطبية وتجمع العاملون فى المستشفى فى ممرات بأنحاء أخرى من المستشفى بعد انقطاع الكهرباء.

وقال موظف الإنقاذ ثيت لين إن نحو 60 مريضا جرى نقلهم من جناح المستشفى الذى شب فيه الحريق على محفات ومقاعد متحركة.

وقال يى هتوت نائب مدير إدارة الإطفاء لرويترز عبر الهاتف "إنه (الحريق) فى قسم الأورام. بدأ فى غرفة شاغرة. لم تصل لى أى معلومات عن وقوع وفيات أو إصابات فى البلاغ المبدئي".

وأضاف أن رجال الإطفاء لم يحددوا بعد سبب اندلاع الحريق.