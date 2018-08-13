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الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:45 م
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حبس طالب جامعى 4 أيام لأدائه امتحان "جغرافيا ثانوى أزهر" بدلا من صديقه بسوهاج

الإثنين، 13 أغسطس 2018 03:04 م
حبس طالب جامعى 4 أيام لأدائه امتحان "جغرافيا ثانوى أزهر" بدلا من صديقه بسوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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قررت النيابة العامة بطما شمال محافظة سوهاج، حبس طالب بكلية الدراسات الإسلامية 4 أيام على ذمة التحقيق عقب ضبطه أثناء تأديته الامتحان بدلا من طالب بالثانوية الأزهرية بمادة الجغرافيا.

تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من العميد على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بضبط طالب بجامعة الأزهر أثناء أدائه الامتحان بدلا من طالب بالثانوية الأزهرية.

انتقل إلى مكان البلاغ العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما ، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية أحمد محمد فرغل شمروح، مراقب بمعهد طما الثانوي الأزهري، ويقيم نجع طايع دائرة مركز المراغة ببلاغ أفاد فيه بأنه أثناء متابعته سير امتحانات الدور الثاني لمادة الجغرافيا بالمعهد تم ضبط مصطفى . ع . م . ع 21 طالب بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر أثناء أدائه الامتحانات بدلاً من الطالب أحمد . خ . ا . خ  طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى.

تم ضبط الطالب الجامعى واعترف بارتكاب الواقعة لمساعدة صديقه في الامتحانات، تم تحرير المحضر رقم 4051 إداري مركز شرطة طما لسنة 2018 وبعرضه على النيابة العامة ، قررت حبسه 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق وضبط وإحضار طالب الثانوية الأزهرية.


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