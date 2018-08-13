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الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:36 م
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جون كاسن يتوقع تصدر مصر مكانة مميزة حال الاستثمار فى المواهب

الإثنين، 13 أغسطس 2018 01:32 م
جون كاسن يتوقع تصدر مصر مكانة مميزة حال الاستثمار فى المواهب جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى
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قال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، إن مصر لديها إمكانية لتصبح نموذج يحتذى به العالم، بمجرد التوصل إلى سبل لتمكين الـ100 مليون مصرى، وذلك خلال رده على سؤال بشأن توقعاته لمصر فى الفترة المقبلة. 
 
وأضاف فى سلسلة تغريدات على تويتر بمناسبة انتهاء فترة ولايته كسفير لبلاده فى مصر، أنه عاش فى البلاد لأربعة أعوام ورأى حجم المواهب والإمكانيات والتطلعات الموجودة فى هذا البلد، وإذا استطعنا الاستثمار فى ذلك، عن طريق منحهم الوظائف وفرص التعليم ومن ثم منحهم صوتا، حينها مصر يمكن أن تقود الطريق". 
 
ويستضيف السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن جلسة أسئلة وأجوبة على تويتر فى 13 أغسطس، 12:00 مساءا بتوقيت مصر، ليصبح بذلك السفير الأول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذى يقوم بذلك، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.
 
وأوضح البيان أن هذه الجلسة تأتى خلال نهاية مدة ولايته فى مصر التى شهدت قيام علاقات مزدهرة بين مصر والمملكة المتحدة.
 
ويمكن للأشخاص نشر أسئلتهم فى جلسة الأسئلة والأجوبة العامة عن طريق تضمين هاشتاج  #AskElsafirJohn  بجانب تغريداتهم، قبل جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة أو خلالها.
 

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جون كاسن

تويتر

السفير البريطانى بالقاهرة




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