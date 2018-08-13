جامعة قناة السويس تحصل على شهادة ISO 9001-2015 للمرة الثانية على التوالى

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس محمد عثمان رئيس شركة AJA المانحة لشهادة ISO 9001-2015 ، عن استحقاق جامعة قناة السويس للشهادة والإستمرار فى حصولها للعام التالي على التوالي.

جاء ذلك فى الجلسة الختامية برئاسة الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وجميع مديرى العموم بالجامعة.

كانت جامعة القناه قد حصلت على شهادة الأيزو، فى العام الماضى ولمدة ثلاث سنوات شريطة الحفاظ على مقومات المنح والمتابعة السنوية من الشركة المانحة

فيما أعرب الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذا الانجاز مؤكدا على جهد العاملين وحرصهم على ظهور الجامعة بالمظهر اللائق والحفاظ على المكاسب التي تحققها الجامعة بأيديهم.

وكان فريق العمل المرافق لرئيس الشركة المانحة قد تفقد قطاعات جامعة قناة السويس، وإشراف عام المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور محمد شقيديف منسق مشروع الأيزو، ومدير مركز التنمية البشرية وهدى فرج أمين الجامعة المساعد.

كما انطلقت اليوم القافله الطبيه المتكامله بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعه والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، والتى عالجت 523 حالة بقرية السلام بمدينة القنطرة شرق فى حضور متولي حسن رئيس مدينة القنطرة شرق.

وقامت القافله الطبيه والتى كان على رأسها الدكتورعلاء فريد أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن بكليه الطب بالكشف على 68 حالة عظام، و10 جراحه و 5مسالك، و50 رمد، و119 أطفال، و20 نساء، و42 جلديه، و60 طب اسرة و 50 باطنه، و 73 انف وأذن، و26 أسنان، بإجمالى 523 حاله وتم صرف الأدوية اللازمة لجميع المرضى.

وفى الطب البيطرى قامت القافله بالكشف على 410 دجاج و 320بط و20 رومى، و200حمام و50 أرانب، و25 ابقار، و1 حمار، و120 ماعز وأغنام ليصل الإجمالي الى 1146 حاله، مع صرف الادويه لكل الحالات مع عمل ندوة توعيه إرشاديه حول كيفيه التعامل مع بعض الأمراض المعديه لجميع الحيوانات .