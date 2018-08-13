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جامعة الإسكندرية تبحث سبل التعاون مع وزارة الزراعة لتدريب الطلاب

الإثنين، 13 أغسطس 2018 12:43 م
جامعة الإسكندرية تبحث سبل التعاون مع وزارة الزراعة لتدريب الطلاب جامعه الاسكندريه تبحث سبل التعاون مع وزاره الزراعه لتدريب الطلاب
الإسكندرية- هناء أبو العز
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اشرف ناظم عميد كلية الطب البيطري.
 
وتم مناقشة سبل التعاون الممكنة بين الجامعة ووزارة الزراعة ، خاصة فيما يتعلق بتدريب الطﻻب وتكوين كوادر شابة مدربة وقادرة على مواجهة سوق العمل، وذلك بمناسبة اﻻنتهاء من تدريب طلاب كلية الطب البيطرى - جامعة الإسكندرية، والتي تجرى لأول مرة بمعامل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية، واستمرت طيلة شهرى يوليو واغسطس للتعرف على احدث الطرق فى استﻻم اﻻغذية ذات اﻻصل الحيوانى الواردة عبر المنافذ الجمركية بجمرك اﻻسكندرية، والتأكد من صحة وسلامة هذه الأغذية للاستهلاك الآدمي.
 
واعقب الزيارة، تكريم القائمين بالتدريب في معمل الجمرك، بحضور الدكتورة منى محرز نائب الوزير، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور اشرف ناظم عميد كلية الطب البيطري، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان ، حيث استمعوا الى الطلاب وتم مناقشتهم في العائد من التدريب، وقد أبدى الطلاب سعادتهم البالغة بهذه التجربة والاستفادة القصوى التى تحققت من هذا التدريب لما له من مردود إيجابي للمنافسة في سوق العمل.
 
جامعه الاسكندريه تبحث سبل التعاون مع وزاره الزراعه لتدريب الطلاب (1)
جامعه الاسكندريه تبحث سبل التعاون مع وزاره الزراعه لتدريب الطلاب

جامعه الاسكندريه تبحث سبل التعاون مع وزاره الزراعه لتدريب الطلاب (2)
جامعه الاسكندريه تبحث سبل التعاون مع وزاره الزراعه لتدريب الطلاب 

جامعه الاسكندريه تبحث سبل التعاون مع وزاره الزراعه لتدريب الطلاب (3)
جامعه الاسكندريه تبحث سبل التعاون مع وزاره الزراعه لتدريب الطلاب
 
 

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